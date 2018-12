Por qué estas personas y marcas están hartos de Facebook

El actor se ha manifestado públicamente contra Facebook en relación a su fracaso para identificar y detener la difusión de noticias falsas, anuncios (que Facebook ha admitido que llegaron a 126 millones de estadounidenses) y propaganda de parte de los rusos para influir en las elecciones estadounidenses de 2016.

I’m dumping my @facebook stock and deleting my page because @facebook profited from Russian interference in our elections and they’re still not doing enough to stop it. I encourage all other investors who care about our future to do the same. #unfriendfacebook pic.twitter.com/KHWgZzhhmp