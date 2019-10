El fundador y director general de KidZania ganó el EY Entrepreneur of the Year México 2019, mientras que Alfredo Achar, recibió el reconocimiento Toda una vida.

I agree to the Entrepreneur Privacy Policy and Terms of Use .

Last Name

First Name

Entrepreneur members get access to exclusive offers, events and more.

Don't have an account? Sign Up

Entrepreneur members get access to exclusive offers, events and more.