Esto es lo que opinan Arturo Elías Ayub y Rodrigo Herrera de los emprendedores de hoy

July 26, 2021

Arturo Elías Ayub y Rodrigo Herrera son reconocidos empresarios por derecho propio, pero se han vuelto referente del emprendimiento en América Latina gracias a su papel como tiburones inversionistas en el programa de Sony Chanel Shark Tank México.

Platicamos con ellos para saber cómo han evolucionado los emprendedores en México, sobre todo frente a la pandemia y los cambios que el 2020 trajo al mundo.

"En la primera temporada el tipo de preparación de los emprendedores era mucho más elemental. No tenían claros los números del negocio, el concepto no lo tenían claro, no sabían para dónde iban a crecer, no entendían bien las categorías, etc. Conforme han pasado las temporadas, han visto cómo se tienen que preparar, que no es cómo tienen que hacerlo para el programa realmente, sino que son los puntos que tienen que conocer de sus negocios", señaló Rodrigo Herrera, fundador de Genomma Lab, una empresa que hoy tiene presencia en más de 19 países.

Al respecto, Arturo Elías Ayub, director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil y el hombre de confianza de Carlos Slim, señaló que los emprendedores exitosos saben que tienen que preparar constantemente. "Lo más importante es tener una humildad sincera de saber que no estás en la cima".

