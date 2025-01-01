Ajedrez

Duelo de titanes: ¿quién ganó en una partida de ajedrez, OpenAI o Grok?

El modelo o3 ganó la final tras fallos de Grok 4. El evento en Kaggle reunió a ocho modelos de IA general.

Por Entrepreneur en Español
Netflix pagará a excampeona de ajedrez $5 millones de dólares por mentir sobre ella en la serie "Gambito de dama"

La serie ganadora del Globo del Oro hace referencia a la vida de la ajedrecista Nona Gaprindashvili.

Estilo de vida

Acceda a esta completa enciclopedia de ajedrez en línea

Aprenda a jugar al ajedrez con los grandes maestros.