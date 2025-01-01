Ajedrez
Duelo de titanes: ¿quién ganó en una partida de ajedrez, OpenAI o Grok?
El modelo o3 ganó la final tras fallos de Grok 4. El evento en Kaggle reunió a ocho modelos de IA general.
Netflix pagará a excampeona de ajedrez $5 millones de dólares por mentir sobre ella en la serie "Gambito de dama"
La serie ganadora del Globo del Oro hace referencia a la vida de la ajedrecista Nona Gaprindashvili.
Acceda a esta completa enciclopedia de ajedrez en línea
Aprenda a jugar al ajedrez con los grandes maestros.
¿Te encantó 'El gambito de la reina'? Puede aprender ajedrez en línea con estos cursos de formación.
Aprenda a jugar como un gran maestro.