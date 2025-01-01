Mal jefe
Consultoría
5 señales claras de que trabajas para un narcisista
El narcisismo excesivo puede ser muy destructivo; aquí te explicamos cómo saber con certeza si tu jefe o CEO es un verdadero narcisista.
Consultoría
Me convertí en la jefa tóxica que juré nunca ser — estas son 4 confesiones de mi proceso de recuperación como líder
Mucho se ha escrito sobre cómo es trabajar y lidiar con un jefe tóxico. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si ese jefe podrías ser tú?
Noticias
El CEO de una empresa despidió a 99 de sus 110 empleados por no llegar a una reunión
El CEO de The Musician's Club y su filial The Brass Club decidió liquidar a gran parte de sus personal tras una fallida reunión matutina.
Emprendedores
Cómo evitar la espada de doble filo del ego en el emprendimiento
Cuando el ego se apodera de ti de manera absorbente y orgullosa, puede destruir tu negocio.