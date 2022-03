3 desafíos de gestión de riesgos que enfrentan las empresas familiares y cómo resolverlos

Las empresas familiares tienen un tremendo impacto en la economía global. Según datos recientes para 2021 de investigadores de la Universidad de Carolina del Norte y la Universidad Estatal de Kennesaw patrocinados por Family Enterprise USA, las empresas familiares contribuyen con el 54 % del PIB del sector privado en los EE. UU. o $7,7 billones y son responsables de emplear al 59 % de los mano de obra del sector privado que representa 83,3 millones de puestos de trabajo.

No se puede negar la importancia de las empresas familiares para la economía y la fuerza laboral , sin embargo, son las empresas familiares las que a menudo tienen más que perder:

Las empresas familiares tienen más probabilidades de enfrentar demandas por responsabilidad de prácticas laborales y responsabilidad de directores y funcionarios. Estos problemas pueden verse exacerbados por la falta de planificación comercial y políticas de la empresa.

Las empresas familiares, especialmente las pequeñas empresas, están financieramente menos equipadas que sus hermanos Fortune 500 para capear las tormentas de riesgos como la interrupción de la cadena de suministro, los desafíos relacionados con la pandemia, el robo de propiedad intelectual, la pérdida de un empleado clave o la pérdida relacionada con el ciberdelito.

Estas empresas también enfrentan un mayor riesgo de desastres naturales, ya que sus ubicaciones o inventario a menudo están concentrados geográficamente.

La pregunta es, ¿cómo se pueden mitigar estos riesgos? Hay tres desafíos clave cuando se trata de la gestión de riesgos para las empresas familiares y las pequeñas empresas .

Es difícil asegurarse contra los riesgos que es más probable que enfrenten estas empresas . Es posible, pero el problema es que el seguro comercial, particularmente para los riesgos específicos mencionados anteriormente, a menudo tiene un costo prohibitivo y es difícil de obtener. Muchas empresas familiares y pequeñas empresas no tienen seguro o tienen seguro insuficiente: el 75 % de las empresas tienen seguro insuficiente y el 40 % están asegurados contra riesgos según una encuesta realizada por Insureon. Muchos dueños de negocios o equipos ejecutivos no revisan sus pólizas de seguro y tampoco conocen las exclusiones. Pueden pensar que están cubiertos cuando en realidad no lo están. Sobrevivir a estas amenazas requiere tener los fondos para mantener el negocio hasta que se resuelvan. Una encuesta de Goldman Sachs de 1100 pequeñas empresas encontró que un enorme 44% tiene menos de tres meses de reservas de efectivo, lo que las hace vulnerables a crisis o riesgos.

Existe una solución que aborda estos tres desafíos: las empresas pueden optar por ser dueñas de su propia compañía de seguros, conocida como compañía de seguros cautiva . Una compañía de seguros cautiva no solo establece un enfoque de gestión de riesgos más sólido, colocando a la empresa en mejores condiciones de supervivencia, sino que también permite que el propietario de la empresa o la empresa posea una segunda empresa rentable. El negocio rentable puede ayudar a reducir los costos de seguros comerciales, acumular reservas para pérdidas y evitar que la entidad comercial total se vea afectada por impuestos excesivos.

Relacionado: 5 claves para liderar con éxito una empresa familiar

Las empresas familiares que han logrado un éxito económico sostenido y han acumulado una base de activos significativa deben considerar el seguro cautivo como parte de un modelo inteligente de continuidad comercial . Estas tres preguntas pueden ayudar a las empresas familiares a determinar si están listas para considerar un seguro cautivo.

1. ¿Cumple con los criterios para ser propietario de una compañía de seguros cautiva?

Para que una compañía de seguros cautiva sea una buena opción para su negocio, la pregunta más importante que debe hacerse es si su negocio puede interrumpirse. Por ejemplo, si el Covid volviera a ocurrir u ocurriera otra catástrofe, ya sea un desastre natural, un ataque terrorista o disturbios, ¿podría impedir que su negocio pueda operar? Cuando llega el momento, el riesgo más perjudicial para un negocio es la interrupción y, muchas veces, el seguro comercial no cubre esto.

Hay muchos tipos diferentes de riesgos que pueden crear una interrupción o ser costosos, y el seguro cautivo es especialmente adecuado para cubrirlos. Si puede responder “sí” a cualquiera de los riesgos de la siguiente lista, entonces vale la pena considerar el seguro cautivo para su negocio:

Pérdida de un proveedor clave.

Pérdida de empleado clave.

Ataques ciberneticos.

Robo de propiedad intelectual.

Desastres naturales.

Falla de servicios públicos, maquinaria o tecnología.

Peligros ambientales.

Cumplimiento normativo.

Daño a la reputación.

Enfermedad/ausencia del personal.

Retraso o daños en el transporte.

Terrorismo, guerra y malestar político.

Aumento de los costes sanitarios.

Además de evaluar los riesgos y tener en cuenta la interrupción del negocio, normalmente un mínimo de $3 millones o más en ingresos y 10 o más empleados es un buen punto de partida para ser dueño de una compañía de seguros cautiva. Las empresas también deben administrarse con miras a mitigar las pérdidas.

Relacionado: Los avances tecnológicos traen nuevos riesgos cibernéticos. He aquí cómo mitigarlos.

2. ¿Tiene riesgos no asegurados o insuficientemente asegurados?

Un buen punto de partida es sentarse con su equipo senior y realizar una evaluación de riesgos y determinar los riesgos que es más probable que enfrente su negocio. Luego, mire sus planes de seguro y concluya si el riesgo está asegurado o no. Si está asegurado, también es importante ir un paso más allá y buscar las exclusiones de la póliza y asegurarse de que no tenga un seguro insuficiente. Cuando no está asegurado, una empresa aún puede ser responsable de un gran porcentaje de la pérdida total.

De la misma manera, también es útil observar cuánto gasta la empresa en seguros y cuánto control tiene la empresa sobre esto. El endurecimiento del mercado de seguros ha encarecido la adquisición de seguros. Esto no solo se aplica a la mitigación del riesgo, sino que también se puede aplicar a los beneficios de los empleados. Por ejemplo, los costos del seguro de salud para los empleadores continúan aumentando y los estudios de la industria muestran que los beneficios de los empleados pueden representar más del 35 % de los gastos de nómina. El seguro cautivo puede ser una estrategia financiera efectiva para controlar y controlar los costos de atención médica que se disparan.

3. ¿Puede beneficiarse de la protección de activos?

Con demasiada frecuencia, las empresas acumulan riqueza, pero luego no la protegen o no planifican ni preparan una transferencia segura y eficaz de la riqueza a sus hijos o nietos. Esta sucesión y la planificación patrimonial suelen ser preocupaciones para las empresas familiares. Evitar pérdidas inesperadas asegurándolas con una cautiva brinda tranquilidad, lo que facilita tener una sucesión y mantener la solidez del negocio durante una crisis. Además, una compañía de seguros cautiva bien administrada acumulará fondos líquidos, y toda sucesión comercial es más efectiva de lograr con liquidez que sin liquidez.

Para las empresas familiares que pueden decir "sí" a los tres criterios anteriores, el seguro cautivo puede ser una alternativa beneficiosa o un complemento del seguro comercial de terceros y prácticas sólidas de gestión de riesgos. Después de todo, según Family Business Alliance , solo alrededor del 30% de las empresas familiares hacen la transición a la próxima generación, por lo que les corresponde a estas empresas explorar soluciones que puedan fortalecer su negocio y garantizar la longevidad y el éxito futuro.

Relacionado: 4 secretos para empresas familiares altamente exitosas