El auge de las startups fundadas por empresarios inmigrantes ha generado un notable impacto en el ecosistema. Este fenómeno no solo subraya la resiliencia y adaptabilidad de los emprendedores, sino que también destaca su capacidad para identificar oportunidades y crear soluciones innovadoras en otros mercados. Un informe de LAVCA reveló que las startups fundadas por migrantes tienen más probabilidades de tener éxito que las fundadas por no inmigrantes, y que generan más puestos de trabajo e ingresos.

De hecho, el 20% de los fundadores de las empresas de tecnología del mundo son inmigrantes. Este tipo de compañías suelen aprovechar de la diversidad cultural y las experiencias internacionales de sus fundadores, quienes aportan una perspectiva global a los problemas locales, promoviendo así un enfoque fresco y disruptivo en sus industrias respectivas.

Aprovechando la creciente conectividad y la adopción tecnológica, los emprendedores inmigrantes han sabido cómo escalar sus negocios de manera eficiente. Utilizan estrategias como la internacionalización temprana, alianzas estratégicas con empresas locales y la captación de talento diverso para consolidar su presencia en múltiples mercados.

En Entrepreneur en Español destacamos a 15 fundadores inmigrantes que están generando empleo y además ponen el nombre de su región en alto:

Jaroslaw (Jarek) Kutylowski, fundador y CEO de DeepL

Jaroslaw Kutylowski es el fundador y CEO de DeepL, con sede en Colonia, Alemania. Nacido en Polonia, Jarek tiene un historial internacional, habiendo pasado gran parte de su vida en Alemania. Desarrollador de corazón, comenzó a programar a los diez años, trabajando en proyectos personales que encontraba útiles y aplicables en la vida cotidiana. Bajo su liderazgo, DeepL ha experimentado un notable crecimiento, desarrollando un traductor impulsado por IA. Recientemente DeepL recaudó una nueva ronda de $300 millones de dólares liderada por Index Ventures.

Christian Struve, cofundador y CEO de Fracttal

Christian Struve, originario de Venezuela, desarrolló su carrera en el área de mantenimiento digital, trabajando en consultoras donde participó en proyectos de implementación. Durante este tiempo, se dio cuenta de que hacía falta un producto que realmente llegara a las pequeñas y medianas empresas. Así, en 2015, junto con Alejandro Pérez, fundó Fracttal, un SaaS diseñado para ofrecer soluciones tecnológicas fáciles de usar y de implementar, a precios accesibles. Actualmente, la compañía está presente en más de 35 países y cuenta con clientes como Burger King, Iberostar, Alimentos Goyrmet y JLL.

Yamilet Rivas, fundadora y presidenta de CAMACOM3>

Yamilet Rivas, venezolana de nacimiento, es una apasionada de la tecnología y el emprendimiento. Ha vivido en diferentes partes del mundo, incluyendo España, donde adquirió una valiosa experiencia antes de establecerse en Miami. Es fundadora, presidenta y mentora de CAMACOM, una cámara que tiene como objetivo empoderar a las mujeres empresarias latinas en Estados Unidos, proporcionándoles herramientas, recursos y apoyo para ayudarlas a crecer y expandir sus negocios.

Semyon Dukach, socio fundador de One Way Ventures

Semyon Dukach es un empresario, inversor y exjugador profesional de blackjack. Es socio fundador de One Way Ventures. Como refugiado de la Unión Soviética, Semyon ha superado muchos retos y es un firme defensor de los creadores de cambio y de aquellos que ven el mundo de forma diferente. Además de su trabajo en One Way Ventures, Semyon es cofundador de Cash for Refugees, una organización sin ánimo de lucro que ofrece ayuda económica a las familias afectadas por la guerra en Ucrania. Un año después del inicio del conflicto, Cash for Refugees ha atendido a más de 15,000 familias y a más de 39,000 personas.

Alex Sandoval, cofundador de Allie Systems

Alex Sandoval es un empresario venezolano con más de 14 años de experiencia en la creación de productos SaaS para empresas tecnológicas de diversos tamaños, incluyendo Google, Oracle, Spotify y Rappi. En 2021, llegó a México con una innovadora solución en mente y se reunió con Nicolás DeGiorgis para fundar Allie. Esta solución agiliza las fábricas en tres pasos: conecta las máquinas a la nube a través de dispositivos del Internet de las Cosas para su monitorización en tiempo real, predice el tiempo de inactividad mediante modelos de aprendizaje automático específicos para cada línea.

Rajat Mishra, fundador y CEO de Prezent

Rajat Mishra es un ejecutivo de tecnología convertido en emprendedor, cuya misión es democratizar las presentaciones empresariales de alta calidad. Filántropo, forma parte del consejo de liderazgo de No Kid Hungry y del consejo asesor de Adruta Children's Home. Ha sido ponente en CES, VentureBeat y StartUp Grind. Es el fundador y CEO de Prezent.ai, la plataforma de productividad para presentaciones dirigida a equipos empresariales. Gracias a esta plataforma, los individuos pueden crear presentaciones hiperpersonalizadas en una fracción del tiempo habitual, y los equipos pueden distribuir contenido estandarizado de manera instantánea.

Mariano Sanz, cofundador de Kiwi

Mariano Sanz nació en República Dominicana, pero luego se mudó a Estados Unidos para trabajar en JP Morgan como operador financiero de renta variable asociado. Se sorprendió al tener que poner $500 dólares como garantía para obtener un plan de teléfono debido a la falta de historial crediticio, lo cual le pareció injusto y extremadamente difícil para un estudiante. Con el tiempo, se dio cuenta de que construir un historial crediticio en Estados Unidos era un proceso complejo. Así, junto con Alexander Shachte, cofundó Kiwi, una fintech dedicada a ayudar a los latinos a construir historial crediticio y acceder a capital.

Rodrigo Sánchez-Ríos, cofundador de La Haus

La carrera de Rodrigo Sánchez-Ríos comenzó en finanzas, donde perfeccionó sus habilidades en Lehman Brothers, ejecutando transacciones de varios miles de millones de dólares como banquero de inversiones en fusiones y adquisiciones. En 2018, cofundó La Haus, una startup PropTech latinoamericana con la misión de abordar uno de los desafíos globales más apremiantes de nuestro tiempo: la vivienda. Bajo su liderazgo, La Haus ha asegurado más de $200 millones de dólares en financiamiento para avanzar en su misión.

Luis Perez, fundador y CEO de Remoov

Luis Perez es un venezolano que se estableció en Estados Unidos para fundar una startup llamada Remoov, que convierte los enseres que ya no serán utilizados en objetos de valor para la venta o donación, manteniendo gran parte de ellos fuera de los dañinos basureros. Después de tomar fotos de los artículos, la tecnología Remoov se encarga de la clasificación inicial para su venta, donación o reciclaje. Gran parte se revende en el mercado de comercio electrónico de Remoov o en otras empresas de artículos usados como Chairish, recuperando así el valor de los bienes antiguos.

Ricardo Weder, fundador y CEO de Jüsto

Ricardo Weder es un empresario y promotor del ecosistema tecnológico en México y América Latina. Es el fundador y CEO de Jüsto, una empresa que busca transformar la industria minorista y de consumo en la región a través de la tecnología y prácticas justas, con operaciones en Brasil, Perú y más de $300 millones de dólares recibidos en inversión. Anteriormente, fue COO y Presidente Global de Cabify, donde desempeñó un papel clave en su estrategia de crecimiento y expansión, pasando de una pequeña operación a convertirse en un unicornio tecnológico valorado en $1,400 millones de dólares, con presencia en más de 120 ciudades en toda América Latina.

Forum Desai, cofundadora y CEO de Mismo

Forum Desai es la cofundadora de Mismo. Junto con Jinal Jhaveri, es una emprendedora con experiencia en la creación de empresas SaaS de éxito con equipos remotos. Mismo ofrece talento de Latinoamérica a empresas tecnológicas de todo Estados Unidos y agiliza el proceso de integración de equipos, eliminando los largos procesos administrativos. Como resultado, los clientes de Mismo suelen ahorrar una media de entre el 40 y el 60 por ciento de los costes totales en comparación con la contratación local en Estados Unidos.

Martin Borchardt, fundador y CEO de Henry

Antes de fundar Henry, Martin fundó Nubi, una fintech de pagos y remesas transfronterizas que estableció alianzas estratégicas con gigantes tecnológicos como PayPal y Wise. En este proyecto y otros en los que participa activamente como asesor, experimentó de primera mano la dificultad de encontrar, contratar y retener talento técnico en América Latina. Después de un año de aprendizaje y comprensión profunda de este problema, durante el cual se reunió con más de 200 ejecutivos o fundadores de empresas tecnológicas en la región, decidió dedicar toda su carrera a resolver esta brecha crítica de habilidades y aumentar la base de talento tecnológico en la región.

Henry Sanchez, cofundador y CEO de Apparta

Henry Sanchez ha trabajado en una variedad de roles desde 2014. En ese año, cofundó Apprende, un mercado de edtech que conectaba a estudiantes con profesores. De 2017 a 2018, trabajó como Consultor Jr. de Ventas y Marketing y Analista de Finanzas y Contabilidad en Spring Professional Colombia. Luego se trasladó a Michael Page, donde fue Consultor de Finanzas y Contabilidad y Consultor de Ciencias de la Salud y Vida. En 2021, cofundó Apparta, donde es cofundador y CEO. Apparta ayuda a los restaurantes a atraer tráfico para comer en el lugar y llenar mesas vacías. Basada en la estrategia de gestión del rendimiento, los restaurantes ofrecen mayores descuentos en horas valle y menores descuentos en horas de alta demanda.

Fernando Terrés, cofundador y CEO de DolarApp

Antes de DolarApp, Fernando Terrés fue jefe de Crypto P&L en Revolut, el neobanco europeo, después de desempeñar varios roles en la organización: Estrategia y Operaciones de Producto optimización de P&L liderando iniciativas clave para llevar la empresa al punto de equilibrio y Crecimiento Minorista. DolarApp permite a las personas en América Latina, actualmente en México, Argentina y Colombia dolarizar sus finanzas cotidianas.

Sujay Tyle, cofundador de Merama

Sujay Tyle tiene sus raíces en Europa y en el 2020 cofundó Merama. Anteriormente vivía en Berlín, donde fue cofundador y CEO de Frontier Car Group (FCG) cuando tenía 23 años y fue vendida por 700 millones de dólares en 2019 a Naspers. Además, Sujay es Venture Partner en Balderton Capital, uno de los Venture Capital de mayor renombre a nivel mundial.

Fernando Gómez Arriola, cofundador de Nexu

Fernando nació y creció en la Ciudad de México, su pasión por las matemáticas lo llevó a estudiar Ciencias Actuariales en el ITAM y posteriormente obtuvo su MBA en Wharton. Antes de iniciar Nexu, Fernando trabajó como analista actuarial en New York Life Insurance Company, como Consultor en The Boston Consulting Group y liderando el crecimiento internacional y BizDev en Shopify. Hoy en día, Nexu está cambiando la experiencia de compra de automóviles en México al ofrecer préstamos instantáneos para la compra de automóviles.

