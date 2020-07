ილონ მასკის დედის, მეი მასკის წიგნი ქართულად შემოდგომაზე გამოვა

July 17, 2020 1 min read

რამდენიმე კვირის წინ ცნობილი ამერიკელი ანტრეპრენერის ილონ მასკის დედამ, მეი მასკმა საკუთარ თვითერზე გამოთქვა სურვილი ქართულ ენაზე გამოცემულიყო მისი წიგნი A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success. ჩატარებულლი აუქციონის შემდეგ წიგნის გამოცემის უფლება, სალიცენზიო თანხის - 5000 $-ის სანაცვლოდ მოიპოვა CEZANNE PUBLISHING-მა და ქართულ ენაზე საქართველოში წიგნს 2020 წლის შემოდგომაზე გამოსცემს.

წიგნი არაერთ ენაზე ითარგმნა, მათ შორის ჩინურად.

წიგნი უკვე ბესთსელერია რუსეთში.