El fútbol femenino de EE. UU. resuelve una demanda por igualdad salarial: una línea de tiempo

La batalla de seis años por la igualdad salarial entre el equipo de fútbol femenino de EE. UU. y la Federación de Fútbol de EE. UU. llegó a su fin el martes por la mañana con un acuerdo que incluye un pago de $ 24 millones y una promesa del organismo rector nacional de igualar el salario entre las mujeres y los equipos nacionales masculinos.

Históricamente, la diferencia en la compensación del fútbol masculino y femenino ha sido amplia. En 2019, la FIFA, la organización sin fines de lucro que existe para gobernar el fútbol y desarrollarlo en todo el mundo, otorgó 30 millones de dólares a los 24 equipos de la Copa Mundial Femenina , incluidos 4 millones de dólares a EE. UU. después de ganar su segundo título consecutivo. Los pagos palidecieron en comparación con los realizados en la división masculina: $400 millones en premios en metálico para los 32 equipos en la Copa Mundial masculina de 2018 y $38 millones para el campeón, Francia. Además, el equipo femenino de EE. UU. ha ganado cuatro títulos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA desde la fundación de la competencia en 1991, mientras que el equipo masculino de EE. UU. no se ha acercado a una victoria desde que obtuvo el tercer puesto en 1930.

Relacionado: Cómo la Selección Femenina de Fútbol de EE. UU. ha mantenido su dominio

Una visión general de la lucha por la igualdad salarial en el fútbol femenino de EE. UU.

El primer paso hacia el acuerdo de hoy se dio en 2016 cuando las estrellas del fútbol femenino de EE. UU. Alex Morgan, Megan Rapinoe , Becky Sauerbrunn, Hope Solo y Carli Lloyd presentaron reclamos de discriminación salarial según la Ley de Igualdad Salarial y el Título VII ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés) contra la Federación de Fútbol de los Estados Unidos (USSF). Tanto Solo como Lloyd se han retirado desde entonces del deporte.

Para el verano de 2018, más de dos años después de la presentación, la EEOC aún no había emitido un fallo. El 24 de agosto de ese año, Solo presentó una demanda contra la USSF en un tribunal federal, desafiando la violación de la Ley de Igualdad Salarial y la discriminación salarial por parte de US Soccer en el Distrito Norte de California. El 21 de diciembre de 2018, la Federación emitió su respuesta, argumentando que la denuncia de Solo era insuficiente para declarar una violación de la Ley de Igualdad Salarial y que no había agotado sus recursos administrativos. Solo luego presentó una respuesta a la moción de desestimación de la Federación el 1 de enero de 2019.

En marzo de 2019, solo tres meses antes del inicio de la Copa del Mundo, 28 integrantes de la USWNT presentaron una demanda alegando años de continua discriminación de género institucionalizada contra las jugadoras en su remuneración y condiciones de trabajo. La demanda captó la atención del país, y luego de la victoria de la selección femenina de EE. UU. en la Copa Mundial 2019 en París, el estadio se llenó de cánticos de "¡Igualdad salarial!"

Relacionado: Leyenda del fútbol Abby Wambach: 'En este momento, nuestro mundo necesita más mujeres al frente'

La demanda de igualdad salarial de la USWNT fue desestimada en mayo de 2020 cuando el juez aceptó el argumento de la US Soccer de que a las mujeres en realidad se les había pagado más en compensación total que a los jugadores del equipo masculino. Pero la apelación del USWNT en julio de 2021 argumentó que ese era solo el caso porque las mujeres superaron a los hombres, pero aún recibieron bonos de rendimiento más pequeños.

En su escrito final presentado en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en diciembre de 2021, el USWNT citó una apelación otorgada a principios de ese mes en otro caso de discriminación salarial por motivos de género como base para el error del juez en el despido.

Ahora, el acuerdo se basa en la ratificación de un nuevo acuerdo de negociación colectiva para USWNT y US Soccer.

Lo que significa la victoria para el fútbol femenino de EE. UU. ahora y en el futuro

US Soccer pagará $22 millones a las jugadoras en el caso y depositará otros $2 millones en una cuenta para "beneficiar a las jugadoras de la USWNT en sus objetivos posteriores a la carrera y esfuerzos caritativos relacionados con el fútbol femenino y femenino", según los términos del acuerdo. Los jugadores pueden solicitar hasta $50,000 del fondo.

Además, la lucha legal de años llevó a la renuncia del presidente de la Federación de Fútbol de EE. UU., Carlos Cordeiro, en marzo de 2020 luego de la exposición de una presentación legal que incluía lenguaje sexista que comparaba a jugadores de mujeres y hombres. La ex mediocampista estadounidense Cindy Parlow Cone fue nombrada en su lugar y se convirtió en la primera mujer presidenta en la historia de la federación.

Aunque Alex Morgan calificó el acuerdo como un "momento de orgullo" para el fútbol femenino estadounidense en el programa Today de NBC , la lucha está lejos de terminar a escala internacional. “US Soccer acordó igualar el dinero del premio en el futuro, obviamente le pedimos a la FIFA que realmente iguale eso para los torneos masculinos y femeninos”, dijo. “Eso es realmente lo que nos propusimos hacer. Igualar en todos los frentes".

Relacionado: 5 maneras en que trabajar en capital privado es como jugar al fútbol