Mujeres: el éxito empresarial no es fácil, pero vale la pena

Señoras, si son emprendedoras o visionarias, saben que este camino no es para los débiles de corazón. Creo en la ley de la atracción , pero eso no significa que todo vaya a caer en tu regazo o que las cosas siempre saldrán según lo planeado. Como cualquier otra cosa, es un proceso. La vida nos pasa a todos. La realidad es que no todos están hechos para ser emprendedores.

Como con la mayoría de las cosas, las acciones hablan más que las palabras. Todos podemos hablar bien, pero en realidad, nuestras acciones no siempre son consistentes. Las personas que no son emprendedoras o que no han arriesgado nada por una meta o un sueño no tienen la experiencia para hablar al respecto. Si fuera tan fácil iniciar su propio negocio, todo el mundo lo haría.

Soy dueño de dos LLC, pero todavía soy un trabajo en progreso y tengo muchos objetivos que alcanzar. Tenemos que conseguir damas de verdad. Tenemos que tomarnos más en serio a nosotros mismos. Se trata de la realidad de hacer que algo suceda versus la idea de ello. Es fácil corear y chocar los cinco por ser un jefe incluso cuando no se están haciendo movimientos de jefe. Es lo mismo de siempre, año tras año, ya sea que tenga o no evidencia tangible de que está en el camino correcto.

Así que sé honesto contigo mismo: no tienes que ser un empresario si eso no es lo que quieres. No lo hagas para ser genial o tratar de encajar. No hay nada de malo en tu trabajo de 9 a 5 si eres más adecuado para ese estilo de vida. No hay nada malo con el ambiente corporativo si eso funciona para usted. La verdad se manifestará. Y si no es para ti, entonces no seas un asesino de sueños ni hagas comentarios sarcásticos hacia las mujeres que han elegido un viaje empresarial. No odies a la mujer que está donde quieres estar. Ella tomó una decisión, al igual que tú tomaste una decisión. Bendice lo que quieres tener. Odiar a aquellos que tienen lo que quieres o que decidieron no perseguir no te trae positividad.

Si ha estado hablando de iniciar un negocio durante los últimos 20 años, ¿a qué está esperando? La vida es corta señoras. Nunca será perfecto, te lo aseguro. Puede hacer su debida diligencia, tener un plan y ahorrar para lanzar su negocio, pero incluso entonces, no significa que todo vaya a salir a la perfección. No tendrás todo resuelto. No lo sabes todo. Construyes el avión mientras vuelas, por lo que escuchas a muchas personas exitosas decir que en algún momento tienes que dar un salto de fe. De lo contrario, nunca te acercarás más a tu objetivo.

Todavía estoy aprendiendo. El crecimiento personal y el desarrollo personal es un proceso continuo, pero creo que así es como aprendes quiénes son tus verdaderos amigos y familiares. Es en gran medida un viaje espiritual. Las cosas saldrán a la superficie para que sanes dentro de ti mismo. No es para los débiles, pero no dejes que eso te intimide. Eres una mujer fuerte. Puedes manejar cualquier cosa que se te presente. Dios no te dará más de lo que puedas soportar, así que no te llegará si no puedes manejarlo. No puedo pensar en una persona exitosa que no haya enfrentado decepciones, obstáculos, desafíos, cosas que no salieron según lo planeado, personas perdidas en el camino, etc. Ni una sola.

Para mis compañeras visionarias, emprendedoras y constructoras de imperios: ¡Sigan adelante, reinas! Tienes que creer que llegarás allí. Sé que no es fácil. Habiendo perdido a mi madre y mi hermana el año pasado, a veces quería dejar de fumar. Puede ser muy solitario mientras creces y te elevas. Pero tienes que deshacerte de las viejas energías. No hay forma de evitar eso. No puedes ir más alto con la misma mentalidad que te mantuvo en una vibración baja. No puedes elevarte asociándote con las mismas personas que te mantuvieron en ese nivel bajo.

Sabed que soy vuestra hermana en espíritu dondequiera que estéis en el mundo. Me encantaría conectarme con otras mujeres jefas maduras y de ideas afines, así que siéntete libre de enviarme un DM en IG o unirte a mi grupo de mujeres gratis en FB . El camino hacia el emprendimiento no es fácil, pero estoy seguro de que valdrá la pena. Estoy en el viaje contigo. Cree en ti mismo, mantente enfocado y mantente de buen humor. Tienes esto. Ahora reina con tu mal yo.