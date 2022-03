Cómo los líderes empresariales pueden mantener a los empleados comprometidos

Millones de empleados estadounidenses renuncian a sus trabajos todos los meses como parte de una tendencia llamativa que rápidamente se conoce como la Gran Renuncia. Y mientras que la mayoría de los medios defienden a los trabajadores por tomar una posición, ¿qué se supone que debemos hacer nosotros como dueños de negocios, gerentes y líderes? En otras palabras, ¿cuál es la respuesta correcta?

Si bien cada negocio es diferente y enfrenta su propio conjunto único de circunstancias, la realidad es que puede proteger a su empresa de esta angustiosa tendencia de empleados que se van. La clave es mantener a los empleados comprometidos.

La Gran Resignación en números

En diciembre de 2021, 4,3 millones de trabajadores renunciaron a sus trabajos. Eso representa aproximadamente el 3 por ciento de la fuerza laboral. Y viene inmediatamente después de otro tramo de 90 días en el que casi 13 millones de trabajadores renunciaron a sus trabajos. Eso significa que en los últimos cuatro meses de 2021, casi el 12 por ciento de los trabajadores estadounidenses, más de 1 de cada 10 empleados, renunció a su trabajo.

Como dueño de un negocio y director ejecutivo, eso da miedo. Es una clara indicación de que estamos operando en tiempos verdaderamente únicos. Y aunque muchos líderes empresariales utilizan su tiempo para quejarse o lamentarse por lo que está sucediendo, sugiero que tomemos una ruta diferente. Creo que es hora de apoyarse en los factores subyacentes de la Gran Renuncia y enfrentarlos de frente. En particular, ya es hora de que prioricemos el compromiso de los empleados.

Estrategias para mantener a los empleados comprometidos (y retenidos)

Los empleados pueden abandonar el barco por varias razones. Pero es mucho menos probable que un empleado comprometido que se siente comprometido con la empresa y priorizado por el equipo se levante y se vaya sin una buena razón. En otras palabras, una inversión en el compromiso de los empleados es una inversión en retención.

Aquí hay varias buenas estrategias para mantener a sus empleados comprometidos.

1. Proporcione un camino claro a seguir

Nadie quiere trabajar en un trabajo sin salida donde no hay oportunidades para crecer. No importa si usted es el secretario de la oficina, un vendedor o alguien en una posición gerencial intermedia, todos quieren ver un camino claro dentro de la empresa para obtener salarios más altos, más responsabilidad y mejores oportunidades. Si estos caminos no existen, o si no se les aclaran a sus empleados, la gente se irá a buscar pasto más verde en otro lugar.

2. Mejore sus beneficios y ventajas

Es posible que no tenga que darle a un empleado un aumento del 10 por ciento para mantenerlo contento. En algunos casos, los pequeños beneficios y ventajas pueden ser suficientes para mantener a un empleado comprometido y leal a la empresa. Esto puede incluir tiempo libre adicional, un código de vestimenta más informal, una asignación para el gimnasio, actualizaciones anuales de teléfonos inteligentes, asignaciones para la decoración de la oficina o cualquier otra cosa que crea que les gustaría a sus empleados. El objetivo es adaptar los beneficios y ventajas a las preferencias y personalidades de sus empleados. Incluso es posible que desee obtener ideas de crowdsourcing para asegurarse de que está dando en el blanco.

3. Invierta en la vinculación del equipo (especialmente cuando sea virtual)

A menudo pensamos que la vinculación del equipo es aburrida y cliché. Pero no tienes que usar técnicas cursis o predecibles. Hay muchas formas creativas de fortalecer las relaciones compartidas entre los miembros del equipo sin tener que ir a un circuito de cuerdas o a una sala de escape.

La vinculación del equipo es especialmente importante cuando su equipo es virtual. No puedes darte el lujo de codearte con todos a diario o compartir café en la sala de descanso. Por lo tanto, debe tener la intención de crear tiempo y espacio para que las personas se conozcan entre sí fuera de las reuniones de equipo y los correos electrónicos normales.

Una idea es tener una reunión virtual en el ayuntamiento una vez al mes en la que se divida en salas de trabajo, haga un par de juegos o actividades e invite a los empleados a compartir un poco sobre lo que está sucediendo en sus mundos.

4. Ofrezca horarios flexibles

Si es posible, ofrezca a los empleados arreglos de horarios flexibles que les permitan elegir sus horas (dentro de lo razonable). Esto puede parecer un pequeño detalle, pero hace una gran diferencia. Los horarios flexibles permiten a las personas trabajar alrededor de sus responsabilidades y crear horarios que funcionen para ellos. Las personas mañaneras pueden levantarse y comenzar el día, mientras que los que empiezan tarde pueden comenzar el día y trabajar más tarde en la noche.

5. Sea un líder proactivo

No vas a mantener el 100 por ciento de tus empleados año tras año. Esto no es práctico, ni es particularmente saludable. Cierta rotación es natural y puede ser muy buena para la creatividad, la motivación y el impulso de su equipo. Pero si está perdiendo un porcentaje anormalmente alto de su personal como parte de la Gran Renuncia, es hora de profundizar y comprender por qué.

Al cambiar su enfoque de compromiso, puede encontrar un antídoto bastante simple para este problema frustrante.

