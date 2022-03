Tendencias en el lugar de trabajo que darán forma a 2022

En los últimos dos años, la salud y el bienestar han visto cambios y cambios significativos que han afectado directamente a casi todas las industrias en todo el mundo.

¿Qué traerá el 2022? ¿Cómo pueden las empresas estar preparadas para lo desconocido? ¿Qué estrategias y cambios deberían implementar?

Priorizar el bienestar de los empleados con amplias ofertas de salud

Las nuevas ofertas para potenciales trabajadores nuevos y antiguos se centrarán en la precisión y la salud basada en el rendimiento y el bienestar mental. El juego de seguros de la vieja escuela de “Estos son sus beneficios con una cantidad X de deducibles” no es un gran atractivo para la próxima generación de trabajadores.

La atención más nueva, basada en la precisión, se centrará específicamente en sus necesidades de apoyo físico, mental y espiritual. Todos estos están bien respaldados y generalmente aceptados por quienes se dedican a la atención de la salud, pero no por quienes se ocupan de la atención de enfermos (proveedores médicos, hospitales, grandes centros médicos). La atención de precisión de conserjería incluirá cobertura para la atención de enfermedades, pero también una mayor cobertura para la atención basada en la prevención y la optimización.

¿Por qué este empujón? Una gran parte de la población de la generación del milenio a la generación X desea más atención impulsada por la salud y el bienestar que apoye la optimización de su salud y sea específica para sus deseos y necesidades individuales. No quieren atención médica, ya que no acuden a su médico de atención primaria por cada resfriado, silbido o alboroto. Quieren saber cómo pueden crear una mejor salud mental, física y espiritual para evitar ir al médico para recibir atención médica.

Quieren salud mental (terapia de asesoramiento), trabajo corporal (masaje terapéutico), atención médica alternativa (que incluye acupuntura, quiropráctica, naturopatía) y cobertura para suplementos y terapias intravenosas o de inyección. Quieren tener mejor salud que sus padres y abuelos. Quieren prevenir la mayoría de las enfermedades relacionadas con el cuidado de los enfermos mediante la prevención de esas enfermedades relacionadas con el estilo de vida. Lo que es más importante, quieren estar a cargo de sus decisiones de salud y atención médica. No quieren depender de un proveedor que solo sabe sobre medicamentos o cirugía como la respuesta para todo.

Abordar las tasas de retención de empleados, el agotamiento y la rotación

La retención de empleados, el agotamiento y la rotación son altos en todas las facetas de la fuerza laboral. Los últimos dos años o más de lidiar con Covid, bloqueos, relegación a trabajar desde casa y capacidad limitada para vacacionar han aumentado el estrés general en la fuerza laboral. Esto se observa fácilmente en las edades superiores de la Generación X hasta los millennials.

Los miembros de la Generación X están usando sus ahorros y se están alejando de trabajos que sienten que son demasiado estresantes y sin satisfacción en su vida. Los millennials solo trabajan para salir adelante y cohabitan para ahorrar en gastos y no tener que trabajar mucho por tan poco. Los crecientes costos para comprar casas, alquilar apartamentos o casas y automóviles los empujan a encontrar pasión en lo que aman en lugar de un trabajo de 9 a 5 que sienten que les quita el alma del cuerpo.

Combatir todo este estrés es difícil en todas las industrias en la fuerza laboral. Disminuir las horas semanales trabajadas pagando como si fuera a tiempo completo puede aumentar la productividad y ahorrar a mediano y largo plazo lo que puede aumentar la salud mental y física del personal. Ofrecer más días de salud mental y física junto con terapias alternativas como parte de los paquetes de beneficios también ayudará a retener a los empleados y a impulsar la recuperación del agotamiento y la rotación.

Aumentar el movimiento durante la jornada laboral, trabajar de pie/sentarse en escritorios, instalar salas divertidas (una sala de descanso divertida con juegos, arte o herramientas de autocuidado), hacer una noche de arte/vino o preguntar a los trabajadores qué les gustaría hacer les permite sentirse involucrados con sus compañeros de trabajo y parte del proceso de toma de decisiones para la oficina.

Una cosa que he descubierto que funciona asombrosamente bien con mi personal es capacitarlos en la misión y la razón por la que estamos en el negocio. Una vez que vean y entiendan la pasión de su misión como emprendedor, aquellos que crean en esa misión y la identifiquen como parte de la suya permanecerán y ayudarán a la empresa a alcanzar sus objetivos. Aquellos que no tienen esas mismas metas o pasiones terminan yéndose de todos modos. Quieres que los que están apasionados por tu misión trabajen contigo y los que no, bueno, creo que eso es obvio.

Las organizaciones deben estar preparadas para las interrupciones

Mi empresa descubrió que tener SOP (procedimientos operativos estándar) y grabar videos de "cómo hacer esto o aquello" a través de Loom o Zoom ayuda a capacitar a un nuevo empleado y ayuda a los empleados retenidos a sentirse comprometidos con la empresa. Cada puesto en la empresa tiene procedimientos grabados, y si un empleado deja a otro, se puede capacitar rápidamente para desempeñar su puesto día a día o se puede capacitar ese puesto a otros para llenar los vacíos hasta que alguien esté completamente capacitado a partir del video. capacitación.

El procedimiento diario de sus trabajos es más fácil de hacer con la capacidad de ver un video de unos minutos sobre una tarea sin tener que preguntarle a usted o a su gerente una y otra vez, lo que reduce la productividad general de la empresa. Esto permite una fuerza laboral más reducida que es ágil para los trabajadores que se van y permite que otros trabajadores absorban potencialmente la posición perdida.

Otra pregunta importante a hacerse sería: ¿Se puede trabajar desde casa un día o dos a la semana? Una cosa que la pandemia ha demostrado es que muchos trabajadores son más productivos mientras trabajan desde casa que en el lugar de trabajo. Trabajar desde casa generalmente permite menos interrupciones y aumenta la velocidad de las tareas. Afortunadamente, con los niños de vuelta en la escuela y muy poco o ningún cierre forzado de negocios, esto es un problema menor. La clave aquí es estar abierto y tener alguna forma de rastreabilidad para el trabajo realizado. Los empleados todavía quieren sentirse parte de la empresa y la visión, además de interactuar con el equipo, pero permitir que trabajen desde casa durante uno o dos días puede aumentar enormemente la productividad y ayudar con la salud mental de los empleados.

En general, nuestra fuerza laboral y entornos laborales están cambiando rápidamente. Cuanto más adaptable y solidario sea con los deseos y necesidades de la nueva fuerza laboral, más podrá ayudar a que su empresa prospere y crezca. Si eres rígido y de la "vieja escuela", los trabajadores se achicarán.

Hay un gran grupo de cerebros de experiencia y talento que están buscando salidas. Todos queremos tener éxito, pero también necesitamos prosperar y vivir en abundancia en los tiempos cambiantes de hoy.

