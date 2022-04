Ahora puede grabar podcasts sin todo el equipo adicional

El medio de los podcasts está creciendo rápidamente, y ya sea que recién esté comenzando con su negocio y quiera correr la voz o sea un veterano que quiera compartir sus conocimientos, comenzar un podcast puede ser una excelente manera de elevar su marca. Pero, ¿cómo lo haces? Un gran primer paso es invertir en Podomatic PRO Plus .

Podomatic

Podomatic es un conjunto de herramientas digitales que le permite grabar y publicar podcasts al instante desde su dispositivo sin importar dónde se encuentre. Si no está listo para publicar instantáneamente, simplemente agregue su grabación a su biblioteca de medios para editarla y publicarla más tarde. No necesita ningún equipo adicional, un estudio o inversiones sofisticadas. Podomatic garantiza que pueda obtener grabaciones de alta calidad simplemente utilizando los dispositivos y herramientas que están a su disposición inmediata.

Podomatic no solo facilita la grabación de podcasts, sino que también lo ayuda a monetizarlos y hacerlos crecer. Puede reproducir sus podcasts directamente desde Facebook y Twitter, incrustar episodios en su sitio web u otra red social, y más para facilitar que las personas encuentren sus episodios. Luego, los datos geográficos y el análisis lo ayudan a comprender cómo está creciendo su podcast, quién lo escucha y cómo sus oyentes interactúan con el programa. Podomatic incluso le da acceso a obtener ingresos a través de publicidad y colaboración colectiva gracias a las asociaciones con Patreon, Podcorn y What For Apparel.

El Stanton Warriors Podcast escribe: "Hemos estado usando Podomatic para alojar nuestro podcast desde 2009. Es rápido y fácil publicar nuevos episodios, las estadísticas son profundas y nos ha ayudado a ubicarnos constantemente en los mejores podcasts de música en iTunes".

Empieza tu podcast sin grandes inversiones. En este momento, puede obtener una suscripción de Podomatic PRO Plus de un año con un 91 por ciento de descuento de $ 119 a solo $ 9.99. Obtenga una suscripción de dos años con un 93 % de descuento de $239 a $14,99, una suscripción de tres años con un 91 % de descuento de $359 a $29,99 o una suscripción de cinco años con un 91 % de descuento de $599 a $49,99.

Precios sujetos a cambio.