Reglas de impuestos criptográficas actualizadas y requisitos de informes del IRS

Nota: Esta es una actualización de un artículo publicado en marzo de 2021 que refleja la nueva orientación administrada por el IRS durante el año siguiente.

Cuando compra Bitcoin y lo vende para obtener una ganancia, está sujeto a impuestos sobre las ganancias de capital. Este es el caso si compra Bitcoin y lo vende por dólares o si lo cambia por otra criptomoneda para obtener una ganancia. Este también es el caso si compra Bitcoin, aumenta su valor y luego cambia el Bitcoin por bienes o servicios.

El IRS ha brindado orientación dos veces sobre problemas de impuestos de criptomonedas en la Resolución de ingresos del IRS 2014-21 y 2019-24. La determinación crítica del IRS en 2014 fue que la criptomoneda es una propiedad, no una moneda, para propósitos de impuestos federales. Esta determinación crítica significó que las ganancias del comercio de criptomonedas se tratarán de manera similar a las ganancias del comercio de acciones, ya que las acciones y las criptomonedas se consideran propiedades a efectos fiscales. Tratar las ganancias de las criptomonedas como acciones parece bastante sencillo, pero las reglas no son tan claras para Bitcoin y otras criptomonedas, ya que las criptomonedas se pueden comprar con dólares, subir o bajar de valor y luego intercambiarse para comprar un Tesla, una pizza o incluso retirarse por dinero en efectivo en un cajero automático de Bitcoin. Estos resultados de intercambio no son comunes en el comercio de acciones y, como resultado, las reglas para los impuestos criptográficos son confusas.

Relacionado: Normas fiscales para la compra y venta de Bitcoin y otras criptomonedas

Negociación de criptomonedas y ganancias a corto y largo plazo

Al igual que una cartera de acciones que posee personalmente, deberá realizar un seguimiento del valor de las criptomonedas que compre, y luego también deberá realizar un seguimiento del valor de las criptomonedas cuando se vendan o intercambien. Por ejemplo, si compró Bitcoin por $30 000 y luego lo vendió a cambio de $50 000, obtendrá una ganancia de $20 000. Esta ganancia está sujeta a impuestos a tasas de ganancias de capital a corto o largo plazo dependiendo de cuánto tiempo haya tenido Bitcoin. Si mantuvo Bitcoin durante más de un año, obtiene tasas de ganancias de capital a largo plazo preferidas de 0-20%. Esencialmente, la tasa del impuesto a las ganancias de capital a largo plazo es del 0 % para las personas con ingresos bajos a medianos (generalmente menos de $40 000 si es soltero, $81 000 para las parejas casadas), el 15 % para las personas con ingresos medios a altos (generalmente ingresos superiores a a $445,000 si es soltero, $510,000 para parejas casadas) y 20% para personas con altos ingresos (generalmente ingresos superiores a $445,000 si es soltero, $510,000 para parejas casadas).

Si mantuvo Bitcoin u otra criptomoneda durante un año o menos, entonces está sujeto a tasas de ganancias de capital a corto plazo, que varían de 0-37% según su ingreso bruto ajustado modificado.

Cambiar una criptomoneda por otra

El intercambio de una criptomoneda por otra genera una ganancia imponible. Por ejemplo, si compró $ 50,000 de Bitcoin un mes y luego lo cambió por Ethereum más tarde por un valor de $ 70,000, entonces tiene una ganancia imponible de $ 20,000. Este es el caso si retuvo el Bitcoin durante un minuto y lo cambió por otra criptomoneda o si lo retuvo durante años.

Uso de criptomonedas para bienes o servicios

Cuando intercambia criptomonedas por bienes o servicios, paga impuestos sobre el aumento de valor que tiene la criptomoneda desde el momento de la compra hasta el momento en que se intercambia. Por ejemplo, si compró un Tesla con $ 100,000 en Bitcoin, necesitaría rastrear cuándo se compraron esos $ 100,000 en Bitcoin y luego pagaría impuestos sobre el aumento. Si ese Bitcoin se comprara por un valor de $40 000, habría una ganancia de $60 000 cuando ese Bitcoin se cambiara por Tesla. Si se mantiene por más de un año, será una ganancia de capital a largo plazo y tendrá tasas preferenciales. Si el Bitcoin se mantuvo durante un año o menos, la ganancia de $ 60,000 se gravará a tasas de ganancias de capital a corto plazo.

Pérdidas criptográficas

Cuando compra y luego vende Bitcoin u otra criptomoneda por una pérdida, tiene derecho a una pérdida fiscal. Las pérdidas pueden ocurrir cuando se venden criptomonedas con pérdidas y cuando se intercambian criptomonedas por otras criptomonedas o bienes o servicios con pérdidas. Las pérdidas de una operación o intercambio de criptomonedas se pueden utilizar para compensar otras ganancias de criptomonedas. Las pérdidas criptográficas a corto plazo pueden compensar las ganancias criptográficas a corto plazo, y las pérdidas criptográficas a largo plazo se pueden utilizar para compensar las ganancias criptográficas a largo plazo. Las pérdidas criptográficas también pueden usarse potencialmente para compensar las ganancias de acciones o fondos mutuos. Si las pérdidas criptográficas superan las ganancias criptográficas, así como las ganancias de acciones, ETF y fondos mutuos, entonces se pueden usar hasta $ 3,000 de la pérdida para compensar otros ingresos, como salarios o ingresos de trabajo por cuenta propia. Cualquier pérdida que no se pueda utilizar en su totalidad contra los ingresos en el año en que se incurra puede transferirse a años futuros y compensarse contra futuras ganancias criptográficas o bursátiles.

Criptoforks y airdrops

La guía del IRS en 2019 aclaró dos elementos únicos que pueden ocurrir en una cadena de bloques criptográfica. El primero es un tenedor. Hay diferentes tipos de bifurcaciones que pueden ocurrir, y lo que los propietarios de criptomonedas deben saber a efectos fiscales es que si una nueva moneda resulta de una bifurcación dura, esas nuevas monedas se consideran imponibles como ingresos ordinarios para el destinatario. El IRS también aclaró en 2019 que un lanzamiento aéreo de nuevas monedas a los titulares de criptomonedas existentes estará sujeto a impuestos como ingresos ordinarios para el destinatario a las tasas regulares de impuestos sobre la renta. Los lanzamientos aéreos son distribuciones de monedas o tokens gratuitos a los titulares actuales de criptomonedas y, por lo general, son promocionales.

La criptominería es un ingreso ordinario gravado a tasas regulares

La minería de criptomonedas es un ingreso ordinario a efectos fiscales. La minería de criptomonedas es un servicio que las computadoras brindan a una red blockchain de criptomonedas. Los propietarios de estas computadoras suelen recibir criptomonedas de la red a cambio de sus servicios. Entonces, por ejemplo, si tuviera computadoras u otros dispositivos de hardware que proporcionaran minería de criptomonedas, normalmente recibiría criptomonedas a cambio de estos servicios y pagaría impuestos sobre esas criptomonedas al IRS. El pago en cripto es renta imponible igual que si me pagaran en dólares por realizar estos mismos servicios a la red. No solo tiene impuestos a las tasas ordinarias regulares de impuestos sobre la renta, sino que los criptomineros también deberán pagar el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia sobre estos ingresos, ya que se considera un comercio o negocio. Debido a este resultado fiscal, muchos criptomineros utilizan una corporación S, ya que pueden minimizar la responsabilidad fiscal del trabajo por cuenta propia en una corporación S.

El valor de la criptografía cuando se recibe es el valor que se utilizará para fines de declaración de impuestos. Si el valor de la criptografía aumenta después de recibirla, pagará el impuesto sobre las ganancias de capital sobre el aumento de valor cuando la criptografía se venda o intercambie posteriormente. Entonces, por ejemplo, supongamos que recibió Bitcoin por un valor de $ 1,000 por servicios de cripto-minería y que esta criptomoneda luego aumentó en valor y tres meses después se vendió y cambió por $ 1,500. Los primeros $1,000 estarían sujetos a impuestos como ingresos ordinarios. Estos ingresos estarán sujetos a tasas regulares de impuesto sobre la renta, que oscilan entre 0 y 37%. El aumento de $ 500 en el valor de Bitcoin después de que se ganó se tratará como ingreso de ganancias de capital.

El IRS no ha abordado los impuestos sobre el staking de criptomonedas

El IRS no ha abordado específicamente la tributación de los ingresos por participación en criptomonedas. Stake es similar a la minería, pero es diferente en muchos aspectos. Si está haciendo staking con criptomonedas y posee o controla un nodo, es probable que sus ingresos sean ingresos ordinarios y que esos ingresos se gravarán a tasas de ingresos ordinarios donde también estará sujeto al impuesto sobre el trabajo por cuenta propia. Esto es similar a la tributación de los ingresos de la criptominería. Sin embargo, si solo está apostando criptográfico y alguien más posee y controla el nodo, entonces es probable que los ingresos se graven a tasas regulares. Pero ese impuesto sobre el trabajo por cuenta propia no se debe, ya que no está en el comercio ni en el negocio del staking de criptomonedas y solo proporciona criptomonedas para hacer staking, no hardware o servicios. El IRS no ha abordado específicamente el staking, pero hay casos pendientes en el tribunal fiscal sobre el staking de criptomonedas que esperamos brinden más orientación y claridad sobre los ingresos del staking de criptomonedas.

Se requiere mantenimiento de registros e informes

La tributación de las criptomonedas es complicada y requiere un mantenimiento de registros diligente al comprar, vender o intercambiar. La responsabilidad de informar esto correctamente recae en el propietario de la criptografía. Existen numerosas aplicaciones de seguimiento de criptomonedas que se han creado para ayudar a los inversores, usuarios y comerciantes de criptomonedas a realizar un seguimiento adecuado y declarar sus impuestos. impuesto se ha distinguido como el líder en criptoimpuestos y tiene la oferta más sólida entre los proveedores de criptoimpuestos, pero hay alrededor de otras 10 empresas que tienen una aplicación para ayudar a rastrear su criptografía con fines fiscales.

El IRS requiere que se informen las ganancias y pérdidas de criptomonedas en el formulario 8949. El formulario 8949 se presenta con su declaración de impuestos personal 1040. Todos los proveedores de criptomonedas en los EE. UU. deberán informar las transacciones y el comercio de criptomonedas al IRS a partir del próximo año. Esto incluye Coinbase, Gemini, Kraken, Cash App, Voyager, FTX US, PayPal y Binance.us. Ya sea que el intercambio que usó ya informe al IRS o no, aún tiene la obligación de informar.

Pero no piense que puede evitar impuestos utilizando una empresa fuera de los EE. UU. Debe tener cuidado, ya que esto puede resultar en requisitos adicionales de informes de activos extranjeros al IRS. Por ejemplo, las reglas de cuentas bancarias extranjeras conocidas como FBAR tienen un cambio de regla pendiente que incluiría las tenencias de criptomonedas para que se incluyan en la definición de una cuenta bancaria y, por lo tanto, darían lugar a informes de criptomonedas en cuentas bancarias extranjeras. Además, las criptomonedas mantenidas con un proveedor fuera de los EE. UU. que excedan los $ 50,000 en valor también pueden requerir la presentación de una Declaración de Activos Financieros Extranjeros Específicos, o el Formulario 8938. En resumen, no asuma que comerciar y mantener criptomonedas en el extranjero lo eximirá de impuestos. -obligaciones de información. De hecho, lo hace más complicado y no reduce sus obligaciones fiscales.

Relacionado: La nueva regla 1099 del IRS para PayPal y Venmo está dirigida a empresas muy pequeñas y provocará informes erróneos y errores

Usar una IRA para diferir u obtener ganancias libres de impuestos sobre las ganancias criptográficas

Una IRA Roth se puede usar para invertir en criptomonedas y puede crecer y salir libre de impuestos al momento de la jubilación. Al intercambiar criptomonedas con una Roth IRA u otra cuenta de jubilación, puede omitir el seguimiento y la declaración anual de impuestos, ya que las ganancias de las criptomonedas en una Roth IRA u otra cuenta de jubilación no están sujetas a impuestos y no aparecen en su declaración de impuestos personal 1040. .

Muchos de los primeros usuarios de criptomonedas con los que trabajó mi empresa encontraron que las normas fiscales y los informes de ganancias de criptomonedas eran onerosos y costosos. Estos primeros usuarios disfrutaron de aumentos dramáticos en el valor y, a su vez, vieron importantes facturas de impuestos al vender o intercambiar esa criptomoneda. La cuenta IRA Roth se convirtió en una de las favoritas para aquellos que percibían grandes ganancias, ya que les permitía invertir y poseer criptomonedas donde las ganancias pueden crecer y salir libres de impuestos una vez que alcanzan la edad de jubilación de 59 ½.

Una cuenta IRA Roth autodirigida es una opción más eficiente desde el punto de vista fiscal para invertir o intercambiar criptomonedas a largo plazo. Para aquellos que no están familiarizados, los ingresos y las ganancias obtenidas por una cuenta IRA Roth no están sujetas a impuestos y crecen y quedan libres de impuestos al jubilarse. Este es el caso de las acciones que negocia en su IRA Roth, y es el caso de las criptomonedas que negocia en su IRA Roth. Al usar una cuenta de jubilación, también puede omitir la declaración de impuestos anual en su 1040, dado que los ingresos en una cuenta de jubilación están exentos de impuestos sobre las ganancias de capital.

Además de las cuentas IRA Roth, también puede usar cuentas IRA tradicionales, HSA solo 401 (k) y otras cuentas de jubilación para invertir en bitcoin y otras criptomonedas. Tenga en cuenta que las cuentas IRA y 401(k) tradicionales están sujetas a impuestos sobre las distribuciones de esas cuentas al momento de la jubilación, pero no están sujetas a impuestos año tras año y crecen con impuestos diferidos hasta que tome distribuciones de la cuenta.

Es importante darse cuenta de que los fondos en una Roth IRA u otra cuenta de jubilación no se pueden retirar hasta que el titular de la cuenta alcance los 59 años y medio. Si el titular de la cuenta recibe una distribución de las ganancias de una cuenta IRA Roth antes de que el titular cumpla 59 años y medio, estará sujeto a multas por retiro anticipado e impuestos sobre las ganancias de la inversión retiradas.

Los corredores de bolsa habituales que brindan cuentas de jubilación no le permiten invertir ni intercambiar criptomonedas en sus IRA y Roth IRA. En su lugar, deberá utilizar un custodio de cuenta de jubilación que proporcione cuentas autodirigidas. Esto es lo que mi empresa y unas 20 empresas más en la llamada industria de IRA autodirigida brindan. Estas empresas le permiten invertir en bienes raíces, empresas privadas y algunas permiten criptomonedas. Al elegir un proveedor para una cuenta IRA criptográfica o una cuenta Roth IRA criptográfica, tenga cuidado con las tarifas comerciales significativas, asegúrese de que tengan licencia y de que se sienta cómodo con el equipo de administración y los servicios seleccionados.

El panorama que rodea a las criptomonedas y la responsabilidad legal de sus titulares seguirá cambiando, lo que requerirá la debida diligencia. Con menos de una semana hasta el día de impuestos de 2022, ahora es el momento de realizar el suyo.