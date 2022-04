8 claves para mantener a los empleados contentos y comprometidos durante la gran renuncia

Los trabajadores exigen ahora una cierta calidad de experiencia. Los empleadores que no pueden cumplir con este nuevo estándar se enfrentan a mayores niveles de rotación, mayores desafíos en las relaciones de equipo y desconexión de los que quedan.

Una encuesta reciente encargada por Wisetail encontró que seis de cada diez Millennials y Gen-Xers creían que dejar sus trabajos más recientes era la mejor decisión que habían tomado, y el 55% de los encuestados afirmó que un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida era la razón por la que se fueron. .

Hemos identificado ocho cosas que la mayoría de los trabajadores quieren de sus superiores. Descubrirá que estas no son iniciativas costosas, sino más bien sobre cómo nos tratamos unos a otros como seres humanos.

Transparencia

Los empleados deben creer en sus equipos de liderazgo y tener la percepción de que la gerencia está haciendo lo correcto por el bien de sus empleados y de la organización en su conjunto. Incluso cuando hay noticias difíciles que compartir, los mejores líderes pueden articular esta información a sus trabajadores.

Comentario

Cualquiera que haya realizado entrevistas de salida le dirá que los empleados no dejan las empresas, dejan a los gerentes. La razón más comúnmente citada para irse es que el trabajador no tenía una buena relación con su jefe y no recibía comentarios o comunicación regular . Los mejores gerentes construyen oportunidades de comunicación en sus horarios. Por ejemplo, tener reuniones individuales semanales o mensuales con cada empleado mantiene a todos informados.

Autonomía

Es tan simple como dejar que los trabajadores trabajen solos y no sean microgestionados. Los empleados autónomos se autogestionan en gran medida, resuelven sus propios problemas y abordan los desafíos cotidianos del trabajo de frente. Los supervisores aún están allí para brindar asistencia cuando el empleado la necesita, pero es más un enfoque de no intervención para las minucias diarias.

tutoría

A veces, los trabajadores necesitan el apoyo de alguien que no sea su supervisor directo. Las opciones de tutoría y entrenamiento brindan a los empleados una forma de conectarse con otros dentro y fuera de la organización. Un mentor puede ayudar a guiar a un protegido en el crecimiento dentro del negocio, identificando oportunidades para el desarrollo personal y refinando un conjunto de habilidades.

Respeto

Este es probablemente el elemento más fácil de lograr de la lista, pero vale la pena señalar que el cuidado y el respeto se encuentran entre las principales cosas que los empleados quieren de sus empleadores. Los gerentes que se preocupan valoran a sus trabajadores y prestan atención a la persona en su totalidad, no solo a su producción. Los empleados quieren sentirse valorados y apreciados por sus contribuciones. Los gerentes comprensivos están disponibles para ayudar cuando sea necesario, escuchar comentarios y brindar oportunidades para conversaciones importantes.

Significado

Los empleados quieren sentir que están contribuyendo a algo más grande que ellos mismos. Esta es una oportunidad para que las empresas definan y compartan claramente su misión, visión, valores y propósito. Cuando los trabajadores se adhieren a estos principios, es más probable que inviertan en una relación a largo plazo con la organización.

Desarrollo

La investigación de Gallup muestra que el 87% de los millennials califican las "oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional o profesional" como importantes para ellos en un trabajo. Es poco probable que los empleados que no ven una carrera dentro de la organización pasen mucho tiempo investigando opciones internas. En cambio, están trabajando en sus currículums y postulando a sus competidores. Las iniciativas de desarrollo casi siempre se amortizan cuando el resultado es un mayor conocimiento, destrezas y habilidades.

Bienestar

La pandemia ha puesto de relieve que el agotamiento es un problema muy real en la fuerza laboral actual. Las empresas que se esfuerzan por cuidar al empleado no solo como un engranaje, sino como una persona completa, descubrirán que son más capaces de generar compromiso. Cuando se realizan correctamente, los programas de bienestar brindan a los trabajadores herramientas, apoyo y estrategias para adoptar comportamientos saludables.

