Por qué la crisis de Ucrania debería hacerte repensar cómo lideras

Las crisis no siempre siguen el guión. Y, cuando no lo hacen, puede ser difícil saber qué hacer a continuación. En estos momentos, es fundamental que los líderes den un paso al frente y se hagan cargo. Pero liderar en una crisis no siempre es lo que crees que es. Lo que pasa con las crisis es que tienen una forma de desequilibrarnos y cambiar nuestras vidas. Y, sin embargo, en medio de todo este caos, a menudo se nos considera líderes. Ya sea que lideremos a nuestras familias, nuestras empresas o nuestras comunidades, la crisis exige un liderazgo como ninguna otra cosa puede hacerlo.

Los líderes tienen que liderar tiempos extraordinarios, la pandemia, los problemas de la cadena de suministro y su efecto en la economía ya inestable que empeora aún más por el conflicto en curso en Ucrania. Estas son crisis que ejercerán presión sobre cualquier líder y esta demanda de líderes capaces y confiables nunca ha sido más evidente. Aquí hay tres cosas a tener en cuenta al liderar una situación de crisis.

1. Comunicación clara y creíble

Comunicarse de manera clara y creíble sigue siendo el rasgo número uno que necesita un gran líder y más aún en tiempos de crisis. Eventos de la magnitud que estamos experimentando a nivel mundial sin duda están creando aprensión y preocupación y sus importantes líderes reconocen y abordan las preocupaciones de sus empleados con la mayor sinceridad.

De acuerdo con los hallazgos de un estudio realizado por el International Journal of Productivity and Quality Management, los empleadores deberían "comprometerse más abiertamente con su personal y abandonar la jerga para mejorar la comunicación y permitir la retroalimentación" en tiempos de incertidumbre. El estudio también dijo que los líderes que son honestos sobre el desempeño de una empresa , están dispuestos a compartir malas noticias y admitir cuando han cometido un error, crean una atmósfera de confianza en un momento en el que la confianza y la estabilidad pueden ser difíciles de ver.

Los empleados recurren al liderazgo en tiempos de crisis; por lo tanto, los mensajes y la entrega claros son fundamentales para evitar el caos no deseado. Los empleados en los últimos dos años han tenido que lidiar con información de todas las fuentes, creíbles o no, por lo que es importante que los líderes sepan que aclarar y comunicar de manera efectiva es lo que quieren los empleados. Los empleados están observando cómo actúa su liderazgo y, lo que es más importante, están hablando con amigos y colegas en otras organizaciones y esto eventualmente juega un papel importante cuando se trata de la retención de empleados. Desde las políticas de recursos humanos mundanas hasta las más comentadas en la mente de todos, regresar a la oficina a tiempo completo o permitir un modelo híbrido o trabajar completamente a distancia, todas estas decisiones requieren una comunicación clara y oportuna. Con la ansiedad adicional de las nuevas variantes, el cuidado de los niños, y ahora agregando el conflicto en Europa, todo esto puede volverse abrumador para la persona más ecuánime.

2. Sea decisivo

Otro rasgo de liderar en una crisis es ser decisivo. La indecisión crea confusión con las señales mixtas. Las medidas corporativas actuales que varias organizaciones han tenido que tomar para retirarse de Rusia o los mensajes que muestran solidaridad con Ucrania son ejemplos claros de un momento en el que un líder debe ser claro e inequívoco sobre su posición. Su posición en asuntos como el conflicto Ucrania-Rusia significa inevitablemente que es la posición de toda la organización, ya sea que los empleados estén de acuerdo o no. Ser decisivo también incluye tomar tales decisiones de manera oportuna, ya que eso solo puede malinterpretarse como dudoso.

A pesar de estar bajo fuego, varias organizaciones no han detenido sus operaciones en medio de la amenaza de boicots y en el caso de que el Primer Ministro ucraniano acusó a Nestlé de “ matar a niños y madres indefensos”, el liderazgo de Nestlé ha optado por permanecer y continuar haciendo negocios en Rusia. Dejando a un lado la política, este es un rasgo importante que un líder en crisis debe poseer, ya que la información y la presión provendrán de todos los sectores, y un líder que tome una posición considerada impopular necesitará la columna vertebral para apegarse a su decisión sin ceder.

3. Muestra empatía

Es importante en un momento de crisis como el que hemos experimentado a nivel mundial durante los últimos 24 meses, que los empleados sepan que pueden ser escuchados. Un buen líder es también un buen oyente. Un momento para conocer a sus empleados es antes de que ocurra una crisis, por lo que un líder que ha demostrado que se preocupa antes y al menos a sus informes directos inmediatos puede obtener su aceptación en un momento de crisis porque ese trabajo fundamental se ha hecho y es auténtico. . Un líder debe tener una política de puertas siempre abiertas para que los empleados sepan que pueden discutir genuinamente cualquier temor o inquietud sin temor a ser despedidos. El inestable clima económico y geopolítico actual ha llevado a muchos empleados ansiosos.

De acuerdo con el Journal of Applied Psychology , los empleados eran más capaces de lidiar con su ansiedad y temores cuando su líder mostraba un liderazgo de servicio. Los líderes de servicio priorizan las necesidades de sus empleados, los empoderan y muestran una mayor comprensión de las ansiedades de los empleados en tiempos de crisis.

El liderazgo de crisis no se trata de ser un héroe. No se trata de hacerse cargo y ladrar órdenes. El verdadero liderazgo en crisis se trata de dar un paso al frente en momentos de caos e incertidumbre, y hacer lo mejor para su equipo y su organización. Se trata de mantener la calma bajo presión y tomar decisiones que harán que tu equipo siga adelante.

