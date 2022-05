Cómo utilizar los medios pequeños para construir su marca

Construir una marca desde cero nunca es fácil. Pero, hay pasos en falso que definitivamente pueden hacer que su camino sea más difícil. Ya es bastante difícil sobresalir como una startup. Pero si comete estos errores, desde mi perspectiva, está saboteando su marca desde el primer día.

Permítanme comenzar con una conversación que escucho a menudo con las nuevas empresas: ¿estamos cometiendo un error al dar una entrevista a este medio de comunicación más pequeño? ¿No deberíamos esperar a que un medio de comunicación más grande le dé esta entrevista exclusiva?

En la superficie, suena racional. Si algo es escaso, históricamente tiene más demanda. Pero eso no se aplica a la marca, especialmente en las primeras etapas de inicio. Y a menos que seas Jeff Bezos o Marc Lore, no deberías ofrecer exclusivas como startup. Tu trabajo como nueva empresa es llevar tu marca a todas partes en el menor tiempo posible.

Relacionado: ¿Está lista su marca para las relaciones públicas y la prensa?

En febrero, lanzamos una campaña de medios para una startup de salud digital. Su director ejecutivo tiene bastante experiencia y vendió con éxito su empresa anterior por más de mil millones de dólares. Eso es genial desde una perspectiva de relaciones públicas. Tiene credibilidad como empresario, lo que facilita nuestro trabajo.

Y nos interesamos en su historia desde el principio. Escritores y editores de Benefits Pro, HR.com, Forbes, StrictlyVC, Biz Journals, Stat News, Pharmacy Times, Pharma Shots, Popular Science, Fierce Healthcare y ZDNet todos expresaron interés o pidieron hablar con el fundador. Sin embargo, este director ejecutivo rechazó la mayoría de estas entrevistas porque pensó que las publicaciones eran demasiado pequeñas. No compartiré nuestras conversaciones internas, pero este enfoque creó obstáculos autoimpuestos.

Si es una empresa nueva, debe aceptar todas las oportunidades de los medios, grandes y pequeñas. No te has ganado el derecho a ser exigente. Su historia no ha sido contada como una startup y cada oportunidad en los medios es una oportunidad para escalar su marca. Estas noticias también ayudan a su sitio web con SEO.

Cómo las publicaciones más pequeñas ayudan a construir su marca

Permítanme usar StrictlyVC como ejemplo. Si es una empresa nueva que intenta recaudar dinero de los inversores o está en el radar de los VC, su público objetivo leerá puntos de venta como StrictlyVC. Claro, StrictlyVC tiene un alcance menor: menos de 50 000 lectores al mes, en comparación con VentureBeat, que alcanza aproximadamente dos millones de visitantes al mes. Pero te garantizo que los escritores y editores están leyendo historias publicadas por sus competidores. Es parte de su trabajo saber lo que está escribiendo la competencia. Y al hablar con publicaciones más pequeñas, como StrictlyVC, está promocionando efectivamente a los medios más grandes, como Venturebeat, al mismo tiempo.

Una excusa común que escucho para rechazar entrevistas es que el director ejecutivo está demasiado ocupado. Si el director ejecutivo está ocupado, busque una nueva persona dentro de la empresa para hablar con el reportero. Eso se llama delegar.

Nuevamente, apegarse a un ejemplo de la vida real para demostrar el por qué. En el caso de esta nueva empresa de salud digital, el editor de Pharmacy Times estaba intrigado con la historia que impulsamos y pidió hablar con el director ejecutivo. Coordinamos la entrevista, pero desafortunadamente, el CEO se perdió la entrevista. Unos días después, dijo que no quería hacer la entrevista porque pensó que la publicación era demasiado pequeña después de mirar su sitio web.

No juzgues a un medio de comunicación únicamente por el diseño de su sitio web

MSN, Yahoo y otros recogen con frecuencia historias de medios de noticias más pequeños y las publican en su página de inicio. Y no estoy hablando de historias en Google News o Yahoo News. Estoy describiendo historias en las que Yahoo News coloca su logotipo en la historia y lo distribuye a los consumidores que tienen un interés específico en este tema. Piense en Yahoo Lifestyle o MSN Money. Si mira allí hoy, verá muchas historias de publicaciones más pequeñas destacadas.

Este enfoque de sindicación también se aplica a la televisión. Si su publicista asegura un segmento reservado en una estación de televisión en St. Louis, no asuma que es una pérdida de tiempo. Las características locales se colocan en los feeds de afiliados todo el tiempo y se comparten con el resto del país. Como productor de línea en Phoenix, recurrí a ABC NewsOne para encontrar ideas promocionables. A veces, la historia sindicada se reducía a una voz en off de 45 segundos. Pero no importa Esta es la exposición adicional que su marca necesita al principio.

Relacionado: 3 armas secretas de relaciones públicas para ayudar a construir su marca

Puede que me molesten un poco por decir esto, pero no eres tan grande como crees. No quiero sonar irrespetuoso o condescendiente. lo acabo de ver Las marcas no se construyen en un mes. La cobertura de los medios, junto con una marca, se construyen con el tiempo. Y si esa no es razón suficiente, utilice estos puntos de venta más pequeños como una oportunidad para perfeccionar su mensaje. La experiencia de hablar con escritores más inexpertos en publicaciones más pequeñas refinará su historia. Estas conversaciones lo prepararán aún más para el día en que las publicaciones más importantes quieran entrevistarlo.

Relacionado: Las 7 principales tendencias de relaciones públicas que las marcas deberían preocuparse en este momento