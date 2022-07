¿De qué hablamos cuando hablamos de acelerar innovación a puertas de una recesión?

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Los despidos masivos en las startups se iniciaron en las grandes tecnológicas como Netflix o PayPal para dar paso a una espiral descendente hacia el resto de los ecosistemas. En Latinoamérica el caso no ha sido distinto, y en España se está en alarma ante una reacción en cadena que parece que llegará, aunque no se sabe con que nivel de intensidad.

Shutterstock

Ha sido impactante observar a los nuevos unicornios de América Latina, como VTEX (Brasil), QuintoAndar (Brasil), Loft (Brasil), Facily (Brasil), Bitso (México), Creditas (Brasil) y Buenbit (Argentina), despidiendo centenares de empleados, aunque para algunos analistas esto no es una situación sorprendente debido a que muchas de sus valuaciones dependían fuertemente de un caracter especulativo.

Ya se habla de una inminente recesión mundial, una situación que preocupa a los ecosistemas de startups. Este temor ha puesto en estado de alerta a la comunidad de emprendedores a lo largo de Hispanoamérica. La pregunta que emerge en esta circunstancia es: ¿Qué peso puede tener este estrés extra en la solución de problemas y generación de innovación, además de en la confianza de los inversionistas para apostar por ideas que requieren financiamiento en un estado inicial?

El fin de la fiesta

Los emprendedores de los últimos dos años se acostumbraron a vivir en un contexto especial donde las rondas de financiación se resolvían en pocos días, con mucho FOMO (Fear Of Missing Out, el miedo de perderse algo) de por medio, y con optimismos desbordados (por ello a muchos no les ha sorprendido la corrección con despidos masivos). Sin embargo, con los volúmenes de inversión entrando en un momento de franco decrecimiento en los ecosistemas de innovación, ¿qué se puede hacer en este momento y qué podemos esperar en el corto y mediano plazo?

Para Jesús Tapia, Head de ISDI Accelerator, una de las aceleradoras más importantes de Europa, la situación va a ser diferente, aunque al mismo tiempo igual. ¿A qué se refiere este experto en liderazgo, negocios e innovación? "Yo no conozco ninguna empresa y no he visto nunca una buena idea que, incluso en los peores momentos de crisis, no encuentre el dinero para ayudar a posicionar e incrementar su propuesta de valor", comenta tajante.

Se refiere a que con la reducción de los volúmenes de inversión, quedarán las buenas ideas. Siempre las mejores ideas. Y eso es bueno. "Nosotros, en ese sentido, somos más anticíclicos o, en todo caso, más aislados de los ciclos, especialmente cuando la cosa va peor".

Quizás por haber nacido en 2009, en plena resaca de la caída de Lehman Brothers y la incertidumbre que se apoderó del mundo en 2008, ISDI Accelerator se ha reafirmado en este 2022 de corrección en seguir invirtiendo en los emprendimientos que selecciona para sus diferentes programas.

"Nuestro propósito pasa por no dejar a nadie atrás, entonces toda aquella organización, individuo o institución que quiera meterse en el mundo del emprendimiento, que quiera innovar, siempre va a encontrar un lugar en ISDI, desde nuestros estudiantes que pasan por las aulas y que quieren emprender con una idea, o alguien que quiere simplemente emprender y no tiene idea, hasta organizaciones como UNICEF, Toyota o la Unión Europea", añade Tapia.

Del mundo para España y viceversa

Uno de sus programas más interesantes actualmente tiene que ver con motivar a emprendedores de todo el mundo a instalarse en España. Rising UP in Spain es una iniciativa que busca facilitar el establecimiento en ciudades españolas de startups extranjeras y acelerar su crecimiento a través de multitud de servicios. Ha sido el resultado de una colaboración entre ISDI Accelerator y ICEX Invest in Spain, una dirección ejecutiva presidida por la Secretaría de Estado de Comercio del MInisterio de Industria, Comercio y Turismo de España.

Para Tapia, el hecho de internacionalizar empresas genera que en España se pueda contar con talento de fuera de sus fronteras. En otras palabras, se trata de una inversión en cultura para el país. "Por eso estamos acelerando para conseguir el mayor nudo de startups y ver cómo hacemos ese match interesante", añade Tapia. La reciente experiencia de ISDI Accelerator con Toyota Startup Accelerator les dejó como lección que era posible dedicarse a una sola vertical, así como con Unicef Lab, otro de los programas que han impulsado.

Para el resto de 2022 planean concentrarse de lleno en el Open Innovation con la ayuda de los fondos de la Comisión Europea, los cuales asegura Tapia, son muy exigentes en cuanto a los milestones que hay que cumplir. Recalca que los ciclos en el Open Innovation son largos, pero estan listos para dar la talla. No importa si tenemos una recesión en ciernes. La innovación siempre tiene que ir por delante a pesar de que los tiempos sean borrascosos.