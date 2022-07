Contra TikTok: Meta mostrará cada vez más Reels para hacer frente a la red social china

No hay duda: el enemigo a vencer en el mundo de las redes sociales se llama TikTok. Se espera que la plataforma, propiedad de la empresa China ByteDance, generé más de $11 mil millones de dólares en 2022 y pareciera que no hay rival que se le ponga enfrente.

CHRIS DELMAS | Getty Images

Pero Mark Zuckerberg y Meta esperan contraatacar con el desarrollo de Reels un tipo de posteo en video que emula a TikTok y que está disponible tanto en Instagram como en Facebook. La herramienta que fue lanzada en 2020 para Instagram y en 2021 para Facebook ha tenido un crecimiento agresivo y representa actualmente el 20% del tiempo total que los usuarios pasan en ambas redes sociales.

Los Reels, la comercialización y las sugerencias

Aunque los usuarios y los creadores de contenido han recibido los Reels con los brazos abiertos, la comercialización de la herramienta no ha sido fácil y Meta aspira a robarle una rebanada del pastel a TikTok haciendo algunos cambios en Facebook e Instagram. Con el anuncio hace un par de semanas de las nuevas herramientas de monetización de Reels, Meta busca incentivar a los creadores de contenido para que generen más Reels, lo que les dará a las plataformas más vistas de videos en este formato y en consecuencia, mayores ingresos.

Además, según un reporte de TechCrunch, Instagram ha comenzado a hacer pruebas para que cualquier video publicado en la red social se convierta en un Reel de manera automática. Aunque en un principio la idea es simplificar y homologar el uso de los videos, el cambio también pretende impactar los ingresos generados por Reels, pues en automático habrá más videos en ese formato. La funcionalidad se encuentra ya en modo de prueba, y ha sido liberada solo para algunos usuarios y creadores de contenido en el mundo.

Pero no se trata solo de mostrar más Reels para monetizar más. Meta también ha estado trabajando en hacer ajustes a su algoritmo para cambiar la manera en que muestra las recomendaciones para cada usuario. Algo que ha hecho grande a TikTok son las recomendaciones personalizadas (¡gracias, For You!) y el hecho de que el éxito de un post no está necesariamente ligado al tiempo (un mensaje viejo puede "volver a la vida" en TikTok si los usuarios empiezan a interactuar con él) y la empresa de Zuckerberg hace ya ajustes en su modelo para replicar el éxito de la red social china y poder luchar con ella.