თბილისში DevOps და IT უსაფრთხოების საკითხებზე რეგიონული კონფერენცია გაიმართება

თიბისის მხარდაჭერით, 21 ივლისს, HT Solutions მე-3 DevSecOps Inspire კონფერენციას მართავს, რომელიც მიზნად ისახავს, გააერთიანოს წამყვანი კომპანიების აღმასრულებელი მენეჯერები საქართველოდან, მოლდოვადან, სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან და ტექნიკური ექსპერტები DevOps და IT უსაფრთხოების სფეროდან.

DevSecOps Inspire კონფერენცია ერთდღიანი ღონისძიებაა 200-ზე მეტი ადამიანისთვის Google-ის, თიბისის, Dynatrace-ის, Aqua Security-ის, Hashicorp-ის, Business Technology University-ის, Nozomi Networks-ისა და სხვა წამყვანი კომპანიების საუკეთესო სპიკერებთან ერთად. ღონისძიების დასრულებისას მონაწილეებს შესაძლებლობა ექნებათ გაიცნონ და დაამყარონ კავშირები კოლეგებთან.

HT Solutions გიმასპინძლებთ Axis Tower-ში, იდეალურ ადგილას ციფრულ ტრანსფორმაციაზე, ღრუბელზე და უსაფრთხოებაზე სასაუბროდ.

DevSecOps არის ტენდენციური პრაქტიკა აპლიკაციების უსაფრთხოებაში (AppSec), რომელიც მოიცავს უსაფრთხოების დროულად დანერგვას პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარების სასიცოცხლო ციკლში (SDLC). ის, ასევე, აღრმავებს თანამშრომლობას განვითარებისა და ოპერაციების გუნდებს შორის, რათა უსაფრთხოების გუნდები პროგრამული უზრუნველყოფის მიწოდების ციკლში ინტეგრირდეს.

DevSecOps მოითხოვს კულტურის, პროცესისა და ხელსაწყოების ცვლილებას ამ ძირითად ფუნქციურ გუნდებში და უსაფრთხოებას საერთო პასუხისმგებლობად აქცევს. ყველას, ვინც ჩართულია SDLC-ში, თავისი როლი აქვს DevOps-ის უწყვეტი ინტეგრაციისა და უწყვეტი მიწოდების (CI/CD) სამუშაო პროცესში უსაფრთხოების ფორმირებაში.

DevOps-ში მყარი და ტრანსფორმაციული ბექგრაუნდით HT Solutions DevSecOps პრაქტიკებსა და ინსტრუმენტებს ავითარებს ქართული ბაზრისთვის. ის ეხმარება ქართულ კომპანიებს, დანერგონ შესაბამისი უსაფრთხოების გადაწყვეტილებები, რომლებიც აკმაყოფილებს მათ საჭიროებებს.

HT Solutions მაღალი დონის პროფესიონალთა გუნდია, რომელიც გთავაზობთ მომსახურების ფართო სპექტრს, მათ შორის კიბერუსაფრთხოების სერვისებს და გადაწყვეტილებებს, ციფრულ ტრანსფორმაციას - DevOps და Agile კონსულტაციასა და სერვისებს, მონაცემთა ანალიტიკას, სისტემის ინტეგრაციას, IT აუდიტს, IT ინფრასტრუქტურის ოპტიმიზაციას, პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზირებასა და IT აღჭურვილობას.

თიბისი, როგორც ტექნოლოგიური კომპანია, მხარს უჭერს რიგით მე-3 DevSecOps Inspire კონფერენციას, რადგან თიბისისთვის მნიშვნელოვანია საქართველოში ტექ-კომუნის გაძლიერება და ამ მიმართულებით ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარება.