Estas son todas cosas comunes que los aspirantes a emprendedor piensan que necesitan antes de finalmente lanzar el negocio con el que sueñan. Pero según muchos dueños de negocios exitosos, en realidad, son cosas innecesarias. Para dejarlo claro: no hay nada malo en tener capital o un plan estratégico, pero una carencia en cualquiera de estas áreas (y muchas más) no debería ser el obstáculo que te impida empezar.

Esto, según los emprendedores, los dueños de negocios y los expertos con los que hemos platicado para nuestra serie de Emprendedores Reales (en inglés, Real Entrepreneurs). Entre preguntas sobre ideación, cambio de dirección y crecimiento, les pedimos a estos líderes emprendedores que operan en una amplia variedad de industrias que mencionaran una cosa que muchos aspirantes a dueños de negocios piensan que necesitan, pero que realmente no necesitan. Aquí te dejamos una recopilación de sus sorprendentes respuestas, comenzando con un par de cosas importantes.

Lo que los emprendedores no necesitan para lanzar un negocio

1. Una maestría en administración de negocios

Alison Prato, fundadora del Grupo Infertile AF: Dado que tengo un título en periodismo y he pasado más de 20 años como periodista, tengo que decir que no necesitas un MBA ni un título en negocios. Si puedes encontrar socios de confianza que entiendan las diversas sutilezas del negocio y estás dispuesto a aprender tú mismo, ¡adelante!

2. Mucho dinero

Adam Stupak de la plataforma inmobiliaria SpaceIt: Capital sustancial. No necesitas estar muy bien financiado para salir y construir una idea de negocio. Solo necesitas los atributos básicos de un plan de negocios y estrategia, una LLC o entidad corporativa, y una prueba de concepto. Desde ahí, todo encajará.

3. Un logo pulido

Vic Cairl, cofundador de Peekskill Productions: Preocúpate menos por tu logo y más por la declaración de misión. Necesitas saber por qué estás haciendo lo que estás haciendo para enfocar tu visión.

4. Protección de la idea

Stephen Rankin de Chillow: Muchos aspirantes a dueños de negocios piensan que necesitan mantener en secreto sus ideas. No necesitas mantener tu idea en secreto. Comparte tu idea con otros, recopila sus comentarios y evalúa si tu producto o servicio es benéfico para los demás. En el proceso, puedes descubrir tu mercado.

5. Un plan de negocios detallado

Yale Badik, fundador de Kure: Muchos emprendedores piensan que necesitan un plan de negocios de 130 páginas antes de poder avanzar con una idea. Pero los emprendedores más exitosos tienen grandes ideas y pueden comunicarlas de manera efectiva. Primero, necesitas que la gente se enamore de tu visión y crea en ti. He visto que muchas personas se paralizan cuando tienen una gran idea porque piensan que primero deben tener un extenso plan de negocios. El riesgo es perder tiempo y que alguien más capitalice tu idea. Simplemente inténtalo. Si la idea es lo suficientemente buena y las personas adecuadas están interesadas no solo en tu idea sino en ti, lo demás encajará.

6. Inversionistas

Kim Bjørn, fundador de Bjooks: ¿Honestamente? Inversionistas y un plan. Veo a demasiadas personas que piensan que esta es la única manera de comenzar algo, crecer o alcanzar su sueño. Lo que realmente necesitas es disciplina, resistencia y una mirada honesta y objetiva de ti mismo y de tu idea. Después, debes de ser flexible y estar dispuesto a alcanzar tus objetivos de maneras distintas a como primero lo imaginaste. Las cosas rara vez suceden como planeas que sucedan.

7. Formación en negocios

Renee Blount, fundadora de WndrHaus: Simplemente fui mucho a la escuela. Como estudiante de primera generación, pensé que ese era el camino. Con poca orientación, sabía todo lo que venía en los libros y no estaba al tanto de otras vías. No sabía que existían. Por lo tanto, creo que es importante buscar constantemente a personas con las que platicar para que te iluminen lo más posible y entender mucho antes cómo son las cosas.

8. Una "gran" idea

Gregg Throgmartin, CEO de Skin Laundry: Una "idea". Lo digo en parte en tono de broma, por supuesto, pero muchas personas que conozco piensan que la idea es el 90% de la batalla. Muchos aspirantes a dueños de negocios se obsesionan con perfeccionar o encontrar "la gran idea". Lo que se necesita es poder ejecutar esa idea de la mejor manera posible. Luego, debes poder evolucionar y superar a todos los demás que te la copien.

9. Una gran red de patrocinadores

Meredith Oppenheim de Vitality Society: Inicialmente, no necesitas un montón de dinero para aprender mucho y tener un impacto considerable. Comienza por averiguar qué amigos y familiares pueden ayudarte a obtener las mejores respuestas en el menor tiempo posible. Un ejemplo es mi esposo, que es ingeniero con una maestría en negocios. Cuando le conté que iba a construir una comunidad, me dijo que lo hiciera sobre una solución SaaS y enfocara mi tiempo y dinero en crear algo significativo para las personas de la comunidad que quiero atraer más allá de la funcionalidad. Este consejo sin código me ha permitido autofinanciarme durante mucho más tiempo de lo que anticipé o que sabía que era posible. En el proceso, al comenzar con un piloto, descubrí lo que nuestros miembros necesitan y quieren, y ahora estamos listos para expandirnos y tener el mayor impacto en aquellos a quienes servimos y en posibles socios de muchas industrias que pueden beneficiarse de lo que hacemos.

10. Mentalidad de trabajo constante

Michael Heinrich, CEO y fundador de Garten: Un estilo de vida "siempre activo", trabajar y jugar duro. He aprendido de la manera difícil que las mejores decisiones y el trabajo más productivo se realizan con buenos hábitos de estilo de vida (también conocidos como equilibrio). Trabajar más duro no crea un negocio saludable y sostenible. Créeme. Tampoco lo hacen los autos elegantes, los viajes lujosos o las múltiples casas. Preferiría tener mi salud que cualquiera de esas cosas. Mis hábitos de bienestar me han convertido en un mejor líder y en una persona más saludable y feliz. No hay nada nuevo en esta forma de pensar o de operar, pero es importante conocer y entender lo que significa para que, cuando te veas atrapado en una rutina que no te sirve ni a ti, ni a tus seres queridos o a tu organización, puedas detenerte, dar marcha atrás y cambiar de rumbo. En un mundo donde las cosas deberían ser "agradables de tener" en lugar de "necesarias", el estilo de vida enfocado en el éxito y el dinero es un camino peligroso. No son las cosas las que realmente importan. Más bien, es cómo estás impactando positivamente en la vida de los demás. Si realmente crees en esto, ya vas cinco pasos adelante de la competencia.

11. Perfección

Brian Park, cofundador de Hank: Creo que es común que los fundadores novatos sientan que necesitan todas las respuestas antes de comenzar, así que pospondrán el trabajo en el producto o las conversaciones de financiamiento u otras actividades críticas hasta que todo esté "correcto". Pero uno de los principios por los que Andrew y yo vivimos como fundadores es la idea de pequeños pasos en lugar de ninguno. Relanzamos el nuevo sitio de Hank en la etapa de Producto Mínimo Viable (MVP) después de solo unas cuantas semanas dedicadas a concebir la oferta y rediseñar el sitio. Desde entonces, lo hemos construido pieza por pieza, semana tras semana, basándonos en la retroalimentación de nuestros clientes. Es muy importante salir y hablar con los clientes para comenzar a iterar en tu producto en lugar de tratar de desarrollarlo en el vacío hasta que sea perfecto. No hay perfección, y cuanto antes los fundadores se sientan cómodos con eso, más rápido se moverán, su equipo se sentirá más empoderado y, en última instancia, obtendrán un mejor producto.

12. Un cofundador

Dr. Gia Wiggins, fundadora de Auditocity: No todos los negocios necesitan un cofundador. Soy una emprendedora individual, pero no estoy sola. Cuando múltiples fuentes me dijeron que necesitaba un cofundador, Auditocity estaba casi lista para las pruebas alfa. Durante una reunión de emparejamiento de cofundadores, conocí a un gran chico que acababa de completar una venta. Después de una serie de preguntas, me preguntó: "¿Por qué crees que necesitas un cofundador?" Respondí honestamente que todos me decían que lo necesitaba. El consejo que me dio fue excelente. Me dijo que había construido un equipo sólido y capaz de expertos que hacían un excelente trabajo y que no necesitaba un cofundador; ya había fundado la plataforma. Desde el principio, descubrí lo que podía hacer y lo que estaba dispuesta a externalizar. No hay solo un camino correcto. Haz lo que sea adecuado para tu negocio según las necesidades de la empresa. Tengo un equipo de expertos que son una mezcla de miembros de equipo a tiempo completo y socios externos. He descubierto que asociarme con empresas que son expertas en su oficio es lo mejor para mí. Pondría a mi equipo contra cualquier otro.

13. Perspectiva de crecimiento exponencial

Brad Charron, CEO de ALOHA: He aquí algunas cosas contextuales que tener en cuenta. En primer lugar, el mercado ha pasado de ser un mercado favorable para el vendedor a ser uno favorable para el comprador, lo que significa que el poder ahora está en manos de las personas que financian los negocios, no en los propios empresarios. En segundo lugar, la inflación está aumentando y los saldos de las tarjetas de crédito están subiendo al tiempo que los ahorros están disminuyendo. Mientras hoy estamos aquí, creo que la confianza del consumidor se mantiene, pero por un hilo. ¡Y soy optimista! Probablemente se avecina una tormenta y los dueños de negocios reflexivos deben prepararse para viaje turbulento en el corto plazo. En ese sentido, no necesitan crecimiento a toda costa. Necesitan un crecimiento sostenible, reflexivo y práctico. Si es más lento, pero tiene la capacidad de escalar rápidamente (y de manera rentable) con las condiciones de mercado adecuadas, para mí está bien. Sugiero pensar como la tortuga e ignorar a la liebre.

14. Todo alineado

Alden Reiman, fundador de The Reiman Agency: La configuración perfecta. Nunca hay un momento perfecto, posición financiera, entorno económico o ventana. Se trata de empezar: poner un pie delante del otro y recordar por qué diste el primer paso.

15. Un aspecto acabado

Irvin Gunawan, fundador y CEO de IRVINS: Mucha gente piensa que las cosas 'externas', como lo grandioso que parece un restaurante, qué tan bien amueblada y equipada está una oficina, o qué tan bien vestidos y qué tan ricos son los fundadores, importan mucho. Pero, de hecho, puedo atestiguar, después de 15 años haciendo negocios, que no es así. Las golosinas de IRVINS se vendían originalmente en cubos de plástico rojo (sí, era tan malo como suena) en puestos de 12 metros cuadrados que mi hermano y yo construimos con mesas y estantes de Ikea. Pero todos los días los productos se agotaban en dos horas porque el concepto y la oferta, y por supuesto, el sabor, no la marca elegante ni nuestra apariencia, eran lo que conectaba con la gente. En ese momento tampoco teníamos efectivo. De hecho, la mayoría de mis proyectos anteriores fallidos fueron aquellos en los que gastamos demasiado para hacer que la tienda o restaurante fuera demasiado grande, demasiado grandiosa, demasiado lujosa y demasiado innecesaria.

16. Experiencia previa

Paul Mullis, Presidente de las Américas en Rillion: Mucha gente piensa que ser emprendedor significa que necesitas ser fundador o dueño de un negocio. Pero eso no es cierto. Pensar como dueño de negocio y preocuparme por él como si fuera mío me ha convertido en un mejor líder y tiene un impacto masivo en los resultados que produzco con mi equipo. Me han dado esa agencia desde el liderazgo en el extranjero, y es un aspecto crucial de cómo estamos implementando el negocio de Rillion en América del Norte.

17. Una hoja de ruta paso a paso

Katie Wood, autora de 'A Simple Seed': Creo que lo que detiene a la mayoría de las personas es la necesidad de saber cómo dar cada paso de su proyecto. Cuando empiezas un negocio o creas un producto, hay muchas incógnitas y es casi imposible saber cómo hacerlo todo. Cree en tu idea, piensa en la acción y comprométete a dar el primer paso. Comencé mi libro anotando ideas en el reverso de un permiso para excursiones. Luego pasó a Canva, luego a Word, luego a Adobe, a través de los ojos de varios editores, correctores de pruebas y otros pasos que aprendí en el camino. Un paso a la vez. Como humanos, somos excelentes para comenzar, pero malos para terminar y si tienes disciplina para completar todos los pasos del viaje a través de todos los obstáculos, contratiempos y cambios de rumbo... eventualmente cruzarás esa línea de meta. Olvídate de conocer cada paso antes de empezar. Más bien concéntrate en por qué lo estás haciendo y en cómo te abrirás camino.

18. Validación

Justin Hai, Presidente y CEO de Rebalance Health: Validación. Al pedir consejos u orientación, entras en un terreno resbaladizo porque, internamente, estás buscando validación. Esto puede llevar finalmente a la decepción, la duda y la vacilación.

19. Escuchar "sí"

Nicole Centeno de Splendid Spoon: Aprobación y acuerdo. Necesitas valor para seguir tu imaginación y crear nuevas soluciones. Muchos dudarán de ti, muchos serán escépticos, y puedes sentirte solo al escuchar 'no' tan seguido. A veces está bien ser un lobo solitario, cuando eres fiel a tu misión, tu comunidad te encontrará. Yo he encontrado a mis más leales y significativos socios en las profundidades de mis momentos de lobo solitario.