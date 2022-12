Wild Bill dice que todo es pesca de cangrejos con piruletas y arcoíris en el mar de Bering. (Verificación de hechos: No, no lo hizo).

La pandemia no dejó ningún rincón del mundo sin tocar, y eso incluye la cima del globo. En la temporada 17 de Deadliest Catch , los capitanes y miembros de la tripulación de la flota de pesca de cangrejos de Alaska no solo enfrentaron olas gigantes en el mar de Bering, sino también, como el resto de nosotros, partículas microscópicas con el potencial de matar.

Nos reunimos con el capitán Wild Bill, veterano de la pesca de cangrejos con 40 años de experiencia, desde los confines sanos y salvos de su hogar para averiguar cómo era hacer un trabajo tan peligroso en medio de una crisis de salud global, y qué esperar de esta nueva temporada. .

Después de pasar tanto tiempo en el mar de Bering, ¿alguna vez te despiertas en casa y olvidas que no estás en un barco en medio de aguas mortales?

Sí, pero tengo que decir que las cosas son mucho más cómodas en mi casa que en el barco. Es casi como darse cuenta de que no estás en el barco, es como este gran suspiro de alivio al darte cuenta de que estás en tu casa.

¿Cuál es el período de tiempo de la temporada del cangrejo?

Hay diferentes estaciones para diferentes especies, pero siempre me refiero a eso como una broma cruel de Dios para hacer que el cangrejo sea biológicamente correcto para cosechar en el invierno. Trabajamos prácticamente desde septiembre hasta marzo.

¿En qué se diferenciaron las cosas al hacer este trabajo en medio de la pandemia?

Fue diferente en muchos sentidos. Cuando llegamos a Dutch Harbor, tuvimos una cuarentena de 10 días. No pudimos dejar el barco durante 10 días, lo cual fue bastante difícil porque realmente no estás haciendo nada. Por lo general, cuando llegas allí, estás emocionado de poner las cosas en marcha porque nunca hay suficiente tiempo. Y los chicos de la cámara en un par de barcos tuvieron brotes del virus. En el noroeste , tenían un barco lleno que lo consiguió. Ocurrió a mitad de temporada de alguna manera. Había muchos menos barcos pescando porque la gente decidió no subir y simplemente arrendaron su cuota de cangrejo. Además de todo eso, los cangrejos estaban mucho más al norte de lo que nunca han estado para mí. Entonces, en lugar de pescar tal vez a 250 millas de Dutch Harbor, había muchachos que iban a 600 millas, cerca de la cima del mundo.

¿Cuáles fueron algunos de los desafíos inesperados de ese tipo de condiciones?

Hubo muchas más pérdidas. [Cangrejos que mueren mientras están en el tanque de retención antes de que el barco pueda descargar.] Hubo mucho más tiempo de viaje y retrasos en la descarga que contribuyeron a eso.

Cada temporada, podemos ver una nueva cosecha de novatos o novatos. ¿Ese proceso de contratación se vuelve más fácil con el tiempo? ¿Está mejorando para detectar quién será genial y quién no?

Se vuelve más difícil cada año. El programa dificulta la contratación de nuevos chicos porque todos ven lo que se muestra en la televisión, que son todos los puntos altos y bajos. Pero hay innumerables días intermedios en los que es solo una rutina monótona. Todo lo que haces es trabajar, trabajar, trabajar y no es tan glamoroso. Y muchos de estos tipos que vienen piensan que será un paseo por el parque. Se convertirán en millonarios de la noche a la mañana sin ningún conocimiento de la pesca. Y luego llegan allí. Están fríos, mojados, golpeados, golpeados. Constantemente los muerden porque no saben lo que están haciendo.

¿Hay algo que un novato potencial pueda hacer en casa para prepararse para el trabajo en un barco de pesca de cangrejos?

Ve a buscar una carnicería y siéntate en el congelador durante unos cuatro días y haz que alguien venga cada 45 minutos y te arroje un balde de agua fría en la cara. Y no duermas nada.

Has estado en este programa durante varias temporadas. ¿Cómo ha cambiado tu vida como personalidad televisiva a lo largo de los años?

Al principio, muchos de nosotros solíamos ver el programa y llamar a los productores para quejarnos y armar un infierno si no teníamos tiempo de transmisión o no nos gustaba cómo lo editaban. Pero realmente ya no miro, solo miro las redes sociales y veo cómo reaccionan los fans. ¿Estoy siendo duro, actuando como un idiota? Los fans te lo harán saber.

¿Quién es el más hollywoodense de los capitanes?

Bueno, ¡a Sig definitivamente le gusta tener la cara al frente!

