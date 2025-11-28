30 ნოემბერს გალერია თბილისი დაბადების დღეს მასშტაბურად აღნიშნავს
წინა წლების მსგავსად, გალერია თბილისი დაბადების დღეს წელსაც მასშტაბურად აღნიშნავს.
30 ნოემბერს, გალერია თბილისში არსებულ ობიექტებში თიბისი კონცეპტის Visa ბარათით გადახდისას მომხმარებელი დაიბრუნებს გადახდილი თანხის 30%-ს ულიმიტოდ.
პარალელურად მომხმარებელს ადგილზე "შავი პარასკევის" მიმდინარე ფასდაკლებები დახვდება, რაც შეთავაზებას უფრო განსაკუთრებულს ხდის.
გალერია თბილისი უკვე მე-8 წელია ქალაქს დადებითი ენერგიით მუხტავს.
მაღაზიების სრული ჩამონათვალის სანახავად ეწვიეთ ბმულს: https://galleria.ge/30-noemberi-galeria-tbilisis-dabadebis-dghe