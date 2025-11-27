30% ქეშბექი Gulf-ში და Extra.ge-ზე - საქართველოს ბანკის შეთავაზება ბიზნესს Black Friday-ზე
Opinions expressed by Entrepreneur contributors are their own.
You're reading Entrepreneur Georgia, an international franchise of Entrepreneur Media.
საქართველოს ბანკი ბიზნესების მხარდაჭერას და მათთვის ახალი ბენეფიტების შეთავაზებებს განაგრძობს. ამჯერად ბანკმა Black Friday-ზე Mastercard Business Card-ის მფლობელებისთვის ორი მნიშვნელოვანი შეთავაზება მოამზადა.
საწვავზე 30%-იანი ქეშბექი Gulf-ის ქსელში
Mastercard Business Card-ის მფლობელებს შესაძლებლობა აქვთ, 28 ნოემბერს, Black Friday-ზე, Gulf-ის ქსელში საწვავის შეძენისას 30%-იანი ქეშბექი (მაქსიმუმ 100 ლარის ოდენობით) მიიღონ.
ქეშბექის მისაღებად საჭიროა გადახდა განხორციელდეს საქართველოს ბანკის ტერმინალზე. ქეშბექი ანგარიშზე 2-3 სამუშაო დღეში დაბრუნდება.
იხილეთ მეტი ინფორმაცია შეთავაზების შესახებ ამ ბმულზე.
Extra.ge-ზე – ყველა პროდუქტზე 30%-იანი ქეშბექი
Mastercard Business ბარათით Extra.ge-ზე გადახდისას ბიზნესებს Black Friday-ზე, 28 ნოემბერს, 30%-იანი ქეშბექის (მაქსიმუმ 200 ლარამდე) მიღების შესაძლებლობა აქვთ. შეთავაზება Extra.ge-ის სრულ ასორტიმენტზე მოქმედებს.
ქეშბექის მისაღებად საჭიროა საქართველოს ბანკის გადახდის მეთოდს არჩევა. ქეშბექი ანგარიშზე 2-3 სამუშაო დღეში დაბრუნდება.
იხილეთ მეტი ინფორმაცია შეთავაზების შესახებ ამ ბმულზე.
საქართველოს ბანკი, პარტნიორი ბიზნესების ჩართულობით, მეწარმეებისთვის მუდმივად ქმნის შეთავაზებებს. შეთავაზებები მოიცავს ფასდაკლებებს, ქეშბექებს თუ სპეციალურ პირობებს ტექნოლოგიურ, მარკეტინგულ, საბუღალტრო, ფინანსურ და სხვა სერვისებზე. ამ შეთავაზებების შესახებ სრული ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ საქართველოს ბანკის ვებგვერდს.