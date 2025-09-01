4-5 სექტემბერს extra.ge-ზე ახალი სეზონისთვის ახალი შეთავაზება გეგულებათ

4-5 სექტემბერს ყველაზე დიდ ქართულ ონლაინ მაღაზია www.extra.ge-ზე ახალი სეზონისთვის ახალი შეთავაზება გეგულებათ.

დაიბრუნეთ 40% (მაქსიმუმ 300 ₾) SOLO Mastercard World Elite ბარათით გადახდისას და დამატებით ისარგებლეთ 50%-მდე ფასდაკლებებით.

შეთავაზების ფარგლებში კი რამდენიმე უპირატესობა დაგხვდებათ:

  • ქეშბექთან ერთად დამატებითი ფასდაკლებებით ისარგებლებთ
  • შეთავაზება ექსტრას სრულ ასორტიმენტზე გავრცელდება
  • შეკვეთას სახლიდან გაუსვლელად, მთელი საქართველოს მასშტაბით მიიღებთ

ექსტრაზე 150 000-მდე პროდუქტი გეგულებათ, აქ იპოვით ყველა საჭირო ნივთს: ტექნიკა, ბაღი და ეზო, სათამაშოები, ინდუსტიული ინვენტარი, ბავშვთა სამყარო, მოდის სამყარო, ცხოველთა სამყარო, სილამაზე და თავის მოვლა და სხვა.

