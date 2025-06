"აგროჰაბის" მულტიფუნქციური ობიექტი სანაპიროზე, Architizer A+Awards-ის გამარჯვებულია By პარტნიორის სტატია Jun 11, 2025 Share Copy

Opinions expressed by Entrepreneur contributors are their own.

You're reading Entrepreneur Georgia, an international franchise of Entrepreneur Media.