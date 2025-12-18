აიხდინე საახალწლო სურვილები - მიიღე ყველაზე მაღალი შეფასება ოქროზე ექსპრეს ლომბარდში
ექსპრეს ლომბარდში ოქროს შეფასება ახალ რეკორდულ ნიშნულამდე გაიზარდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ მომხმარებლებს დღეიდანვე შეუძლიათ ოქროს ნივთების სანაცვლოდ საქართველოში ყველაზე მაღალი, უკონკურენტო შეფასება მიიღონ.
გაზრდილი შეფასება განსაკუთრებით აქტუალური სწორედ წლის ბოლოსაა, როდესაც ხარჯები და ფინანსური გეგმები იზრდება. დეკემბერი, როგორც წესი, საახალწლო საჩუქრებს, ოჯახურ საჭიროებებს, მოგზაურობასა და დიდ შენაძენებს უკავშირდება. ექსპრეს ლომბარდის დახმარებით კი მომხმარებლებს შეუძლიათ, სწრაფად მიიღონ დამატებითი ფინანსური რესურსი ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე.
რაც მთავარია, ოქროს შეფასება სერტიფიცირებული, მაღალკვალიფიციური ექსპერტების მიერ ხორციელდება, თანამედროვე ტექნოლოგიების დახმარებით. შესაბამისად, ნაკეთობის შეფასების პროცესი უსაფრთხოა - ოქრო არ ზიანდება, არ იქლიბება და არ კარგავს თავდაპირველ იერსახეს.
ოქროს შეფასების ზრდა ვრცელდება ექსპრეს ლომბარდის უკვე არსებულ მომხმარებლებზეც. მათ შეუძლიათ დაუკავშირდნენ კომპანიას და უკვე განთავსებული ოქროს სანაცვლოდ დამატებითი თანხა მიიღონ - მარტივად და სწრაფად.
ამასთან, კომპანიის ვებგვერდზე ხელმისაწვდომი ონლაინ კალკულატორი წინასწარ აჩვენებს, თუ რა მოცულობის თანხის მიღება შეუძლიათ მომხმარებლებს საკუთარი ოქროს სანაცვლოდ, რაც პროცესს სრულად გამჭვირვალეს ხდის.
ექსპრეს ლომბარდის მომსახურება კვირის ნებისმიერ დღეს, მთელი ქვეყნის მასშტაბით 24/7-ზეა ხელმისაწვდომი.
დამატებითი ინფორმაციისთვის:
032 2 39 39 39
https://expresslombard.ge/