აისრულე სურვილები ახალი სასწავლო წლისთვის - მოემზადე სკოლისთვის და უნივერსიტეტისთვის ერთგული საკრედიტო ბარათით
Opinions expressed by Entrepreneur contributors are their own.
You're reading Entrepreneur Georgia, an international franchise of Entrepreneur Media.
ახალი სასწავლო წლისთვის მომზადება ერთგვარი ტრადიციაა, რომელსაც მოსწავლეები, სტუდენტები თუ მათი მშობლები განსაკუთრებული ემოციებით ასრულებენ. თიბისი კი, ამ მნიშვნელოვანი მომენტებისთვის მათ, ყოველ წელს, განსაკუთრებულ შეთავაზებებს სთავაზობს.
6-7 სექტემბერს, უერთგულეთ ახალი სასწავლო წლისთვის ჩაფიქრებული სურვილების ახდენას- გადაიხადეთ ერთგული საკრედიტო ბარათით თიბისის 50-მდე პარტნიორ ობიექტში და დაიბრუნეთ 40% ქეშბექი, მაქსიმუმ 150 ლარი, მომენტალურად. ასევე, გაითვალისწინეთ, რომ ერთგული საკრედიტო ბარათის აღება და ლიმიტის დამტკიცება, უკვე რამდენიმე წუთში, მობაილბანკიდანაც შეგიძლიათ.
პარტნიორი ობიექტები, სადაც თიბისის Back to school შეთავაზებით ისარგებლებთ:
Bata, Bambino, AW-Lab, Geox Studio, Shoes Gallery, Ecco, Corso, Okaidi, Replay, Jacadi, Scarpiera, Pepe Jeans, Mayoral, Original Marines, Dressarium, Dressarium Kids, Shoes Loft, Dan John, Adidas, Nike, Puma, Giordano, Under Armour, Topsport, Crocs, OVS/OVS kids, Matalani, Xiamo/icity, Wortmann, Salamnder, iSpace, Espacho, Superdry, Kids Gallery, Lee, Wrangler, Vero Moda, Jack & Jones, Hummel, Gstar, Grayder, Bershka, Stradivarius, Pull & bear, Mango, Mango kids, Zippy, Aldo, Parfois, Kiko Milano, Charles & Keith.
ქეშბექ შეთავაზებებით სარგებლობის გარდა, ერთგული საკრედიტო ბარათით საქართველოში ნებისმიერი ბანკის პოს-ტერმინალზე აგროვებთ მეტ ერთგულ ქულას და საშეღავათო პერიოდი გაქვთ 55 დღე. თუმცა, ამ კონკრეტული- Back to school შეთავაზებით სარგებლობისთვის, გადახდა აუცილებლად თიბისის პოს-ტერმინალზე უნდა განხორციელდეს.
მობაილბანკიდან ბარათის აღება 30 სექტემბრის ჩათვლით სრულიად უფასოა და პირველი წლის განმავლობაში არ იხდით მომსახურების საკომისიოს (წლიური მომსახურების საკომისიო განსხვავებულია ბარათის ტიპის მიხედვით), ხოლო თუ თქვენ მიერ დახარჯულ თანხას 55 დღემდე საშეღავათო პერიოდის განმავლობაში დააბრუნებთ, არც ზედმეტი გადასახადი დაგეკისრებათ.
აიღე, ერთგული საკრედიტო ბარათი მობაილბანკიდან და თიბისისთან ერთად, მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის.
შეთავაზების დეტალები და დამატებითი პირობები იხილეთ ბმულზე.