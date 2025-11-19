ამბოლში შავი პარასკევის კვირა იწყება
20-დან 30 ნოემბრის ჩათვლით ამბოლში შავი პარასკევის აქციები იმოქმედებს. მომხმარებლებს შესაძლებლობა ექნებათ, გაიმარტივონ ზამთრისთვის მზადება და მათთვის სასურველი პროდუქტები განსაკუთრებული შეთავაზებებით შეიძინონ.
ამბოლის ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში მომხმარებლებს დახვდებათ:
- 40%-იანი ფასდაკლება Toyo-ს, Dunlop-ისა და Nexen-ის ზამთრის საბურავებზე
- 40%-იანი ფასდაკლება Eni-ს, Wolf-ისა და Mol-ის ძრავის ზეთებზე
- 30%-იანი ფასდაკლება Shell-ისა და Mobil-ის ძრავის ზეთებზე
- 30%-იანი ფასდაკლება აკუმულატორებზე
- 30%-იანი ფასდაკლება სამუხრუჭე ხუნდებსა და დისკებზე.
უფრო ვრცლად, აქციების სანახავად ეწვიეთ ბმულს.
ამბოლი მომხმარებლებს შეახსენებს, რომ ზამთრის საბურავებისთვის დადგენილი ახალი რეგულაციის მიხედვით, ზამთრის პერიოდში (1 დეკემბერი – 1 მარტი) მსუბუქ და ნახევრად სატვირთო ავტომობილებს სავალდებულოა, ჰქონდეთ ზამთრის საბურავები.
საბურავზე აუცილებელია ფიფქის სიმბოლო (3PMSF), რომელიც ადასტურებს, რომ საბურავი განკუთვნილია თოვლიან და ყინულიან გზაზე უსაფრთხოდ მოძრაობისთვის. აღნიშნული მარკირება ყველა ზამთრის და ასევე ყველა სეზონის (M/S) საბურავების გარკვეულ ნაწილს აქვს.
შეგახსენებთ, რომ კომპანია ამბოლი 2004 წელს დაარსდა და უკვე 21-ე წელია ქართულ ბაზარს ხარისხიან ავტოპროდუქტსა და სერვისს სთავაზობს. ბრენდი დღეს 22 ფილიალით არის წარმოდგენილი როგორც თბილისში, ისე -ვრეგიონებში, და აქტიურად განაგრძობს გაფართოებას.