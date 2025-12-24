არ გამოტოვო თიბისის საახალწლო კალენდრის ყველაზე მასშტაბური- 27-28 დეკემბრის შეთავაზებები
თიბისიმ მომხმარებლებს მათ საჭიროებებზე მორგებული საახალწლო შეთავაზებები ამ შაბათ-კვირისთვისაც, 27-28 დეკემბრისთვისაც მოუმზადა. ახალი წლის წინა დღეებში- ყველაზე ხარჯიან პერიოდში, შესაძლებლობა გაქვთ დაზოგოთ თანხა და სარგებლიანად იშოპინგოთ.
27-28 დეკემბერს, ახალი თიბისი ბარათით, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას, შერჩეულ პარტნიორ ობიექტებში 40%-მდე მომენტალური ქეშბექით ისარგებლებთ.
ტექნიკა, თავის მოვლა, პარფიუმერია, აქსესუარები, ტანსაცმელი, სახლი, საბავშვო- ტრადიციულად მრავალფეროვანია და მომხმარებელთა სურვილებზე მორგებულია შერჩეული პარტნიორი ობიექტების კატეგორიებიც.
- ჯიპისი/GPC.ge-გადაიხადეთ მინიმუმ 100 ლარი და დაიბრუნეთ 30% ახალი თიბისი ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით- ჯამში მაქსიმუმ 30 ლარი. თიბისი კონცეპტ მომხმარებლები კი, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 50 ლარს დაიბრუნებთ.
- ვიშლისტი-დაიბრუნეთ 30% ახალი თიბისი ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას, მაქსიმუმ 100 ლარი. თიბისი კონცეპტ მომხმარებლები კი, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით- მაქსიმუმ 150 ლარს დაიბრუნებთ. შეთავაზება არ გავრცელდება ახალშობილის პროდუქციაზე.
- ჭიტა- დაიბრუნეთ 40% ახალი თიბისი ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას- ჯამში მაქსიმუმ 100 ლარი. თიბისი კონცეპტ მომხმარებლები კი, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 150 ლარს დაიბრუნებთ;
- აისფეისი-დაიბრუნეთ 10% ახალი თიბისი ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას- ჯამში მაქსიმუმ 200 ლარი. თიბისი კონცეპტ მომხმარებლები კი, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 300 ლარს დაიბრუნებთ;
- ბეკო/BEKO Georgia Official Website- დაიბრუნეთ 20% ახალი თიბისი ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას- ჯამში მაქსიმუმ 200 ლარი. თიბისი კონცეპტ მომხმარებლები კი, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 300 ლარს დაიბრუნებთ;
- მანამო ჰოუმ/ manamohome.com/ge- დაიბრუნეთ 30% ახალი თიბისი ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას- მაქსიმუმ 100 ლარი. თიბისი კონცეპტ მომხმარებლები კი, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 150 ლარს დაიბრუნებთ;
- ტანსაცმლის გალერეა- დაიბრუნეთ 40% ახალი თიბისი ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას- მაქსიმუმ 400 ლარი. თიბისი კონცეპტ მომხმარებლები კი, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 500 ლარს დაიბრუნებთ;
- სათვალის გალერეა - დაიბრუნეთ 30% ახალი თიბისი ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას-ჯამში მაქსიმუმ 300 ლარი. თიბისი კონცეპტ მომხმარებლები კი, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 400 ლარს დაიბრუნებთ.
შეთავაზება ვრცელდება პარტნიორი ობიექტების ფიზიკურ მაღაზიებში, თიბისის პოს-ტერმინალზე გადახდისას. გამონაკლისებია და ონლაინ ისარგებლებთ მხოლოდ ჯიპისიში, ბეკოში და მანამო ჰოუმში. ონლაინ შეთავაზებით სარგებლობისთვის, ახლიდან დაამატეთ თიბისის ბარათი ვებგვერდზე და გადაიხადე თიბისის გადახდის არხით.
27-28 დეკემბრის შეთავაზებების პირობების სანახავად გადადით ბმულზე.
ახალ წლამდე სულ ცოტა დრო რჩება- მოემზადე თიბისისთან ერთად და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით.