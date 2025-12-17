"არ მოგერიდოს, იკითხე"- დეკემბერი თიბისიში უზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხის პორტირებისთვის საუკეთესო დროა
თიბისის უზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხის აღება ნებისმიერი მიზნობრიობით, მათ შორის სხვადასხვა ვალდებულებების გაერთიანების სურვილით - ხელფასის, ბონუსის დივიდენდის, იჯარის ან თუნდაც პრემიის საფუძველზე შეგიძლიათ. უზრუნველყოფაში კი, იგულისხმება, როგორც უძრავი, ისე მოძრავი ქონება.
დეკემბრის თვის შეთავაზების ფარგლებში, 16-დან 31 დეკემბრის ჩათვლით, სესხის სხვა ბანკიდან პორტირების შემთხვევაში, მომხმარებლებს ერთგულ ყულაბაში მაქსიმუმ 500 ქულა დაერიცხებათ (სესხის პორტირებიდან მაქსიმუმ 1 კვირის ვადაში), რომლის გადატანაც ლარის საბანკო ანგარიშზე დარიცხვისთანავე შეუძლიათ. აღნიშნული შეთავაზება მომხმარებლებს სესხის წინსწრებად დაფარვის საკომისიოს ნაწილობრივ დაფარვას გაუმარტივებს და შეღავათიან სესხის პირობებთან ერთად, დამატებით სარგებელს მიიღებენ.
კონკრეტულად რამდენი ერთგული ქულა დაერიცხება მომხმარებელს ყულაბაში?
სესხის თანხა 100,000 ლარამდე - 150 ქულა
სესხის თანხა 100,000-დან 200,000 ლარამდე - 200 ქულა
სესხის თანხა 200,000 ლარიდან - 500 ქულა
უზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხის დეტალურ პირობებს გაეცანით ბმულზე. სესხის აღება შესაძლებელია თიბისის ნებისმიერ ფიზიკურ ფილიალში ან ქოლცენტრში დარეკვით (0322 27 27 27) და განაცხადის დისტანციურად შევსებით.
ისარგებლე უზრუნველყოფილი სესხით ეფექტური 15,9%-დან - არ მოგერიდოს, მოითხოვე ზარი მარტივად პირდაპირ მობაილბანკიდან და მიიღე შენს საჭიროებებზე მაქსიმალურად მორგებული პირობები.