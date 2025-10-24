არქიმ #1 დამსაქმებელმა, HR ბრენდინგისა და სოციალური პასუხისმგებლობის ახალი სტრატეგია წარადგინა
არქიმ "გრანდ ავენიუზე" პრეზენტაცია გამართა, სადაც კომპანიის HR ბრენდინგისა და კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის (CSR) სტრატეგია წარადგინა. ღონისძიების მთავარი მიზანი იყო საზოგადოებისათვის იმ მიმართულებების გაცნობა, რომლებიც კომპანიის კულტურის გაძლიერებასა და მდგრადი განვითარების მხარდაჭერაზეა ორიენტირებული.
"არქი ქმნის მომხმარებლისთვის საუკეთესო გამოცდილებას. ჩვენ კარგად გვესმის, რომ ეს შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როცა თანამშრომელი მოტივირებულია და მუშაობს გარემოში, სადაც ზრუნავენ მის განვითარებასა და კეთილდღეობაზე. სწორედ ამ ხედვასა და მიდგომაზეა დაფუძნებული ჩვენი კომპნიის წარმატება," – აცხადებს არქის გენერალური დირექტორი შიო ხეცურიანი.
ღონისძიების სლოგანი – "განვითარება უსაზღვროა" – გამოხატავს კომპანიის HR ბრენდინგის ძირითად ფილოსოფიას: თანამშრომლების განვითარების მხარდაჭერას და ორგანიზაციული კულტურის გაძლიერებას.
"მუდმივად ვაკვირდებით თანამშრომლების საჭიროებებს და ვაძლევთ მათ რეალურ შესაძლებლობას პროფესიული წინსვლისთვის. ასეთი მიდგომა ქმნის საფუძველს, ვიყოთ ლიდერი დეველოპერული კომპანია და ნომერ პირველი დამსაქმებელი," – აღნიშნავს HR დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ეთუნა ჟვანია.
ღონისძიებაზე ასევე წარდგენილი იყო CSR-ის პრიორიტეტული მიმართულებები. არქი უახლოეს პერიოდში გეგმავს გარემოსდაცვითი, საგანმანათლებლო და სპორტული ინიციატივების განხორციელებას.
"CSR ჩვენთვის არ არის ერთჯერადი საქველმოქმედო კამპანია – ეს არის გრძელვადიანი პასუხისმგებლობა და კომპანიის ყოველდღიური საქმიანობის ნაწილი," – განმარტავს არქის მარკეტინგის ხელმძღვანელი დავით გელაშვილი.
პრეზენტაციაზე სიტყვით გამოვიდა HR ექსპერტი მედეა ტაბატაძე, რომელმაც ისაუბრა HR ბრენდინგის თანამედროვე ტენდენციებზე და იმაზე, თუ როგორ ქმნის თანამშრომლისა და ბრენდის სინერგია კონკურენტულ უპირატესობას თანამედროვე ბიზნეს რეალობაში.