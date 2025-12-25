ავერსი გილოცავთ ახალ წელს
ავერსში საჩუქრების შეძენა განსაკუთრებით სასიამოვნოა, რადგან აქ დაგხვდებათ სპეციალურად შექმნილი საახალწლო სასაჩუქრე ნაკრებები.
ახალი წლის ჯადოსნობა სითბოში, ღიმილში და ერთმანეთისთვის გულით შერჩეულ პატარა სასწაულებშია.
გემოვნებით და ზრუნვით შერჩეული საჩუქრები ავერსში - ყველას გულის მოსაგებად.
კრედიტები:
კრეატიული დირექტორი - ნინჩო ნემსაძე
არტ დირექტორი - სალი ნიკოლაიშვილი
გადამღები კომპანია - INDUSTRIA PMC
აღმასრულებელი პროდიუსერი - სანდრო გაბილაია
ფროდაქშენის ხელმძღვანელი - მაია გურაბანიძე
ლაინ პროდიუსერი - დავით წაქაძე
რეჟისორი - დიმა ჩხეიძე
DOP - ბიბა ვიგენ ვართანოვ
1st AD - მარგო ზუბაშვილი
2nd AD - ლიზი ადამაშვილი
ფროდაქშენ მენეჯრი - გურამ მოსიკაშვილი
PA - თეკლა ჩოგოვაძე
BTS DOP - ირინოლა ტლაშაძე
BTS Art&Style - Tsi_Tsaka
BTS Sound - სანდრო ტუღუში, აუდიო სარდაფი
კადრირება - ნანუკა მეგრელიშვილი
დამდგმელი მხატვარი - პოლია რუდჩიკ, სანდრო ნადარეიშვილი
რეკვიზიტი - ზაზა ვაშაყმაძე
სამხატვრო დეპარტამენტი - ლევან თეთრაძე, სოსო ყელბერაშვილი, ლუკა გიორგაშვილი,
ვახო ბახტაძე
დეკორაცია - კინო ფაბრიკა და ზაზა ზალოშვილი
კოსტუმების მხატვარი - ელენე გაბილაია
კოსტუმების მხატვრის ასისტენტი - ნინი ნათელაშვილი
გრიმი და თმა - ნინო ბედელაძე, ნინი ქავთარაძე
ქასთინგ მენეჯერი - ელო ჩხეიძე
მსახიობები: თინა დალაქიშვილი, გიორგი შარვაშიძე, ვიკა კალანდია, გიორგი
ბახუტაშვილი, ილო ბეროშვილი, ანი ბებია, ჯერი ბეროშვილი, ანა სოფია ალასანია, ლილე
ჭონიაშვილი
გაფერი - მიშკა საგანელიძე
განათების ჯგუფი - სანდრო ხუნწარია, ბექა დვალიშვილი, დავით სამსახარაძე, არჩილ
სამხარაძე, თორნიკე აფციაური
ფოკუსი - გიორგი მედულაშვილი
კამერა - ნიკა შავერდაშვილი, გიორგი ძიძიგური, ლაშა ცხელიშვილი
მძღოლები - გიორგი როდონოვი, ალექსი სულხანიშვილი
ტრანსპორტის მენეჯერი - დავით ფერაძე
ფინანსური დირექტორი - მაკა ლაბაძე
ფინანსური კოორდინატორი - თეკო გურაბანიძე
ფოტოგრაფი - ნიკო მდინარაძე
ფოტოგრაფის ასისტენტი - ნიკა გურაბანიძე
პოსტ ფროდაქშენ პროდიუსერი - ეკატერინე დავითაშვილი
ფერის კორექცია - ვიგენ ბიბა ვართანობ
გრაფიკა - დათა კიკნაძე
საუნდი - ნიკა შენგელია
VO - კახა კინწურაშვილი