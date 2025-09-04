Back to School შეთავაზებები SOLO Mastercard World Elite ბარათით გადახდისას- ისარგებლეთ 40% ქეშბექით
SOLO მისი მომხმარებლებისთვის განსაკუთრებული შეთავაზებების შექმნას განაგრძობს. ამჯერად, Back to School- ის ფარგლებში, SOLO Mastercard World Elite ბარათის მფლობელები 40%-იან ქეშბექს მიიღებენ.
შეთავაზება ვრცელდება:
4-5 სექტემბერს:
- Extra
- SOLO Boutique
6-7 სექტემბერს:
- Perfume Stores
- Biblusi
- Kids Concept
- Wishlist
შეთავაზებზე მეტი დეტალის სანახავად შეგიძლიათ ეწვიოთ ბმულს
თუმცა, ეს ყველაფერი არაა, SOLO მომხმარებლებს 13-14 სექტემბერს კიდევ ერთ აქციას უმზადებს. კერძოდ, აღნიშნულ დღეებში SOLO Mastercard World Elite ბარათით გადახდისას სითი მოლის 40-ზე მეტ მაღაზიაში თანხის 40% დაიბრუნებთ, (თითოეულ ობიექტში მაქსიმუმ 300 ლარი). მაღაზიების ჩამონათვალს 9 სექტემბრიდან SOLO-ს ვებგვერდზე ნახავთ.
თუ ჯერ არ გაქვთ SOLO Mastercard World Elite ბარათი, მისი შეკვეთა ამ ბმულიდან შეგიძლიათ.