BTU-ში ტრენინგ ცენტრი დაფუძნდა ტრენინგ ცენტრი დაინტერესებულ პირებს სთავაზობს საგანმანათლებლო კურსებს, რომელიც უზრუნველყოფს პრაქტიკულ ცოდნას, კრიტიკული აზროვნების განვითარებას და ტექნოლოგიურ უნარებს
ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტმა (BTU), რომელმაც ევროკავშირის წამყვანი ციფრული ინოვაციისა და განათლების პლატფორმა EIT Digital-ისგან ევროპაში "წლის ტრენერის" ჯილდო მოიპოვა, ტრენინგ ცენტრი დააფუძნა.
EIT Digital-ის Deep Tech Talent Initiative-ის ფარგლებში ევროპის "წლის ტრენერის" ჯილდო ყოველწლიურად გადაეცემათ იმ უნივერსიტეტებსა და ორგანიზაციებს, რომლებიც განსაკუთრებულად გამოირჩევიან ტექნოლოგიების სწავლებისა და ტრენინგების მიმართულებით.
EIT Digital ევროპის ყველაზე დიდი ციფრული ეკოსისტემაა, რომელიც ქმნის კონკურენტუნარიან, ინკლუზიურ, სამართლიან და მდგრად ციფრულ ევროპას. ორგანიზაცია აერთიანებს ევროპის წამყვან უნივერსიტეტებს, კორპორაციებს, კვლევით ინსტიტუტებსა და სტარტაპებს ერთ ღია ინოვაციურ ეკოსისტემაში, სადაც სტუდენტები, მკვლევრები, ინჟინრები და მეწარმეები ერთიანდებიან საერთო მიზნისთვის – ციფრული ინოვაციების, ცოდნისა და შესაძლებლობების განვითარებისათვის.
აღნიშნული ტრენინგ ცენტრი დაინტერესებულ პირებს სთავაზობს საგანმანათლებლო კურსებს, რომელიც პირველ ეტაპზე მოიცავს:
- Software Testing / ციფრული პროდუქტების ტესტირება
- Big Data Analytics / დიდი მონაცემების ანალიტიკა
- Microsoft Excel / მაიკროსოფტ ექსელი
- Business Communication / ბიზნეს კომუნიკაცია
- Foundations of Artificial Intelligence for Kids / ხელოვნური ინტელექტის საწყისები ბავშვებისთვის
- Communication & Presentation Course for Kids / კომუნიკაცია და პრეზენტაცია ბავშვებისთვის
- Innovations & Startup Course for Kids / ინოვაციები და სტარტაპი – ბავშვებისთვის
- iOS Application Development (Swift) for Kids / iOS დეველოპმენტი ბავშვებისთვის
- Robotics Course for Children / რობოტიკის კურსი ბავშვებისთვის
კურსები უზრუნველყოფს პრაქტიკულ ცოდნას, კრიტიკული აზროვნების განვითარებას და ტექნოლოგიურ უნარებს, რაც ბავშვებსა და ახალგაზრდებს მომავლის პროფესიული გამოწვევებისთვის უკეთ მოამზადებს.
კურსების გავლის შემდეგ მონაწილეებს ვერიფიცირებული სერტიფიკატი გადაეცემათ.
კორპორაციული ტრენინგები
BTU-ს ტრენინგ ცენტრი ასევე ახორციელებს კორპორაციულ ტრენინგებს, რომლებიც მიზნად ისახავს ორგანიზაციებში ცოდნის, ეფექტიანობისა და ინოვაციური აზროვნების გაძლიერებას.
100-ზე მეტი კორპორაციული კურსი ტარდება როგორც დისტანციურად, ისე ფიზიკური ფორმატით — კომპანიაში ან უნივერსიტეტის კამპუსში.
კურსები, მათი შინაარსი და ხანგრძლივობა განისაზღვრება ინდივიდუალურად, კომპანიის საჭიროებებიდან გამომდინარე.
შეთავაზებულ კურსებს შორისაა:
- Big Data Analytics
- AI Use in Business Operations – AI & Machine Learning for Business Applications
- Cybersecurity Essentials for Organizations
- Data-Driven Decision Making
- Leadership & Management
- Communications
- Excel
- Intrapreneurship and Innovations
- Tech Project Management
- No Code Development – Software Development for Non-IT Professionals
- Time & Task Management
- Psychology at Workplace
- Design Thinking
კორპორაციული ტრენინგები განხორციელდება როგორც BTU-ს კამპუსში ასევე კომპანიის სურვილის შემთხვევაში კომპანიაში, ხანგრძლივობა და შინაარსი კი ინდივიდუალურად განისაზღვრება კომპანიების საჭიროებიდან გამომდინარე.
კომპანიები და დაინტერესებული პირები დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს.