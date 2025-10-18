დაიბრუნე 30 ლარი Wolt-ის ბალანსზე საქართველოს ბანკის ბარათით გადახდისას
Opinions expressed by Entrepreneur contributors are their own.
You're reading Entrepreneur Georgia, an international franchise of Entrepreneur Media.
საქართველოს ბანკი მომხმარებლების წახალისებას განაგრძობს. ამჯერად ბანკმა, ლოიალობის პროგრამის ფარგლებში, პარტნიორ კომპანია ვოლტთან ერთად მომხმარებლებს სპეციალური შეთავაზებები მოუმზადა.
აღნიშნული შეთავაზების ფარგლებში Wolt+ ის მომხმარებლები, რომლებიც Wolt-ზე 100 ლარზე მეტს დახარჯავენ და საქართველოს ბანკის ბარათით PLUS ან Mastercard-ის სადებეტო ბარათით გადაიხდიან, Wolt-ის ბალანსზე 30 ლარი დაუბრუნდებათ.
აქცია უკვე დაიწყო და 9 ნოემბრის ჩათვლით გაგრძელდება. მომხმარებლები ყოველკვირეულად სხვადასხვა შეთავაზებს მიიღებენ.
შეთავაზების პირველი კვირის ფარგლებში, 18-19 ოქტომბერს მომხმარებლები აღნიშნული აქციით სარგებლობას Europroduct-ის, GPC Pharmacy-ისა და Alcorium-ის პროდუქციის შეძენისას შეძლებენ.
ინფორმაციისთვის, აღნიშნული აქციით სარგებლობა შესაძლებელია კვირაში ერთხელ.
საქართველოს ბანკის შეთავაზებებს სრულად ნახავთ აქ.