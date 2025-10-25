დაიბრუნე 30 ლარი Wolt-ის ბალანსზე საქართველოს ბანკის ბარათით გადახდისას
საქართველოს ბანკი მომხმარებლების წახალისებას განაგრძობს. ამჯერად ბანკმა, ლოიალობის პროგრამის ფარგლებში, პარტნიორ კომპანია ვოლტთან ერთად მომხმარებლებს სპეციალური შეთავაზებები მოუმზადა.
აღნიშნული შეთავაზების ფარგლებში Wolt+ იმ მომხმარებლებს, რომლებიც Wolt-ზე 100 ლარზე მეტს დახარჯავენ და საქართველოს ბანკის ბარათით PLUS ბარათით გადაიხდიან, Wolt-ის ბალანსზე 30 ლარი დაუბრუნდებათ.
აქცია 17 ოქტომბერს დაიწყო და 9 ნოემბრის ჩათვლით გაგრძელდება. მომხმარებლები ყოველკვირეულად სხვადასხვა შეთავაზებს მიიღებენ.
შეთავაზების მეორე კვირის ფარგლებში, 25 და 26 ოქტომბერს მომხმარებლები აღნიშნული აქციით სარგებლობას 8000 მოსავლის, Pharmadepot-სა და Carrefour-ის პროდუქციის შეძენისას შეძლებენ.
ინფორმაციისთვის, აღნიშნული აქციით სარგებლობა შესაძლებელია კვირაში ერთხელ.
საქართველოს ბანკის შეთავაზებებს სრულად ნახავთ აქ.