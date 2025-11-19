დაიბრუნე Black Friday-ზე უფრო მეტი - უფასო თიბისი ბარათით
ტრადიციულად, Black Friday ასოცირდება ფასდაკლებებთან, განსაკუთრებულ შეთავაზებებთან, ბევრ შენაძენთან და რა თქმა უნდა, უფრო მეტ ხარჯთან.
თუ გინდა, რომ Black Friday უბრალოდ ხარჯების დღე კი არა, დაზოგვისა და დაგროვების შესაძლებლობაც გახდეს, ახალი თიბისი ბარათი შენთვის შესაფერისი ბარათია.
რატომ უნდა აიღო უფასო თიბისი ბარათი 28 ნოემბრამდე?
- Black Friday-ს დიდ ფასდაკლებებს დაემატება უფასო თიბისი ბარათის განსაკუთრებული შეთავაზებები;
- ერთდროულად შეძლებ რამდენიმე შეთავაზებით ისარგებლო და რაც მთავარია, გადახდილი თანხის ნაწილი უკან დაგიბრუნდება;
- შოპინგი უფრო მომგებიანი გახდება - რაც უფრო ხშირად გამოიყენებ ბარათს, მით მეტს დააგროვებ.
რას მიიღებ უფასო თიბისი ბარათით?
- ყოველ ჯერზე, როცა ბარათით გადაიხდი საქართველოში არსებული ნებისმიერი ბანკის ტერმინალზე, თანხის 0.5%-ს მომენტალურად დაიბრუნებ;
- თუ მობაილბანკში აირჩევ სამი კატეგორიიდან ერთ-ერთს - სურსათს, ფარმაციას ან საწვავს, ორმაგს, ანუ 1% -ს დაიბრუნებ. არჩეული კატეგორიის შეცვლა კი, თვეში ერთხელ, მობაილბანკიდან შეგეძლება;
- ერთგულ ყულაბაში ქულების ნაცვლად პირდაპირ თანხას დააგროვებ, რომელსაც ნებისმიერ დროს გადაიტან შენს ანგარიშზე და გამოიყენებ სასურველი მიზნებისთვის;
არც ის დაგავიწყდეს, რომ თიბისი ბარათი მართლა სრულიად უფასოა და არ აქვს მომსახურების საკომისიო.
გარდა დაგროვების უპირატესობებისა, უფასო თიბისი ბარათით:
- უფასოდ გაანაღდებ თვეში 2000₾-ს საქართველოში არსებული ნებისმიერი ბანკის ბანკომატიდან;
- საკომისიოს გარეშე გადაიხდი თვეში 5 კომუნალურს მობაილბანკიდან;
- თვეში 2000₾-ს უფასოდ გადარიცხავ სხვა ბანკში ან პირიქით, უფასოდ გადმორიცხავ სხვა ბანკიდან, თანაც მომენტალურად.
ბარათის ყველა უპირატესობას გაეცანი ბმულზე.
უფასო თიბისი ბარათის აღება მობაილბანკიდან 30 წამში შეგიძლია. მისი გამოყენება კი, მომენტალურად - ციფრულ საფულეში დამატებისთანავე.
აიღე უფასო თიბისი ბარათი მობაილბანკიდან და მოემზადე Black Friday-ს განსაკუთრებული შეთავაზებებისთვის.