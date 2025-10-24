დაიბრუნეთ 30%, მაქსიმუმ 200 ლარი 26 ოქტომბერს გალერია თბილისის 80-მდე მაღაზიაში დაიბრუნე გადახდილი თანხის 30%, მაქსიმუმ 200 ლარი
You're reading Entrepreneur Georgia, an international franchise of Entrepreneur Media.
26 ოქტომბერს, გალერია თბილისის 80-მდე მაღაზიაში მომხმარებელს საშუალება ექნება გადაიხადოს თიბისი გადანაწილებით და მინიმუმ 100 ლარიან შენაძენზე დაიბრუნოს გადახდილი თანხის 30%, მაქსიმუმ 200 ლარი.
თიბისი განაწილებით სარგებლობის შემთხვევაში, მომხმარებლები პროდუქტის საფასურს არა ერთიანად, არამედ 4 თვეზე განაწილებით გადაიხდიან. რაც მთავარია, გაძვირების გარეშე, ეფექტური 0%-ით.
ქეშბექებთან ერთად, მომხმარებლები დამატებით, მიმდინარე ფასდაკლებებითაც ისარგებლებენ.
შეთავაზებაში ჩართული ობიექტების სრული ჩამონათვალი იხილეთ ბმულზე: https://galleria.ge/26-oktomberi-keshbek-aktsia