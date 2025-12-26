დაიბრუნეთ დახარჯული თანხის 40% JYSK – ში, საქართველოს ბანკის ნაწილ-ნაწილ გადახდისას
საქართველოს ბანკი მომხმარებლების წახალისებას განაგრძობს. ამჯერად, ბანკი, მომხმარებლებს მორიგ საახალწლო შეთავაზებას უკეთებს და მათ JYSK-ში შოპინგისას, დახარჯული თანხის 40%-ის დაბრუნების შესაძლებლობას აძლევს.
შეთავაზების ფარგლებში, 27 დეკემბერს, ის მომხმარებლები რომლებიც საქართველოს ბანკის ნაწილ-ნაწილ გადახდით ისარგებლებენ, JYSK-ში შოპინგისას 40%-იან ქეშბექს მიიღებენ. (მაქსიმუმ 150 ლარი).
ქეშბექი 3 სამუშაო დღეში დაგერიცხებათ.
შეთავაზება მოქმედებს JYSK-ის როგორც ფიზიკურ, ისე ონლაინ მაღაზიებში.
ინფორმაციისთვის, ნაწილ-ნაწილ საქართველოს ბანკის გადახდის მეთოდია, რომელიც მომხმარებლებს შესაძლებლობას აძლევს ნებისმიერი სასურველი ნივთი იყიდონ ან მიიღონ მომსახურება დღესვე. ღირებულება კი 4 თვეზე თანაბრად გადაანაწილონ ისე, რომ ნივთის ჯამური ფასი არ გაუძვირდეთ. (ეფექტური 0%).
ამასთანავე, მომხმარებლებს შეუძლიათ ჯამური თანხის ნაწილი გადაიხადონ, დარჩენილი კი მომდევნო თვეებზე გადაანაწილონ. ამრიგად, ნაწილ-ნაწილ გადაიხდით ზუსტად იმდენს, რასაც ერთიანად გადაიხდიდით.