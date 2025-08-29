დასაწყისი ახლოსაა, მთავარია გჯეროდეს
ყოველწლიურად, მუსიკალურ სცენაზე ბევრი ახალგაზრდა სახე ჩნდება, რომლებიც ახლა დგამენ პირველ ნაბიჯებს წარმატებისკენ. ამ გზის დასაწყისში, მხარდაჭერასა და გვერდში დგომას, ყველაზე დიდი ძალა აქვს.
დიდი თავგადასავლები ყოველთვის ერთი პატარა ნაბიჯით იწყება; ნაბიჯით, რომელსაც სჭირდება სითამამე, რწმენა და ის ძალა, რომელიც გვერდში მყოფი ადამიანებისგან მოდის.
ახალგაზრდა მუსიკოსებისთვის სცენაზე პირველი გასვლა ის მომენტია, როცა ყველაზე მნიშვნელოვანია - ვინ არის შენს გვერდით. სწორედ, ეს ადამიანები ქმნიან ძლიერ საყრდენს შენთვის და შენი მომავლისთვის.
დასაწყისი ახლოსაა. მთავარია, გჯეროდეს საკუთარი შესაძლებლობების, ოცნებების, იმ გზის, რომელიც წინ გელოდება და ყოველთვის იცოდე - ვინ დგას შენ გვერდით.
თიბისიში სჯერათ, რომ საკუთარი თავის რწმენა ადამიანს შეუძლებელს შეაძლებინებს. ამ გზაზე ხშირად გვჭირდება ადამიანები, ვინც საკუთარ ძალებში დაგვარწმუნებს. ზოგჯერ, სულაც ერთი გამამხნევებელი მზერა ან ხმამაღლა ნათქვამი სიტყვაა საჭირო, რომ საკუთარ თავში აღმოაჩინო ის ძალა, რომელიც თავდაჯერებულობას შეგმატებს და მტკიცე ნაბიჯების გადადგმაში დაგეხმარება. როცა შენი სჯერათ - ოჯახის წევრებს, მეგობრებს, გულშემატკივრებს და ზოგჯერ კი, სრულიად უცხო ადამიანებს - ეს გაძლევს რწმენას, რომ ყველაფერი გამოგივა - მთავარია გჯეროდეს!
