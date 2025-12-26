დინამო თბილისის 100 წლის იუბილესთან დაკავშირებით, კროკობეთმა დოკუმენტური ფილმი, "დინამო 100" გადაიღო
საქართველოს ყველაზე ტიტულოვანი საფეხბურთო კლუბის, დინამო თბილისის 100 წლის იუბილესთან დაკავშირებით, კომპანია კროკობეთმა დოკუმენტური ფილმი, "დინამო 100" გადაიღო.
კროკობეთის მიერ გადაღებულ დოკუმენტურ ფილმში იხილავთ დინამოს განვლილ ისტორიას, გამარჯვებებს, ვარსკვლავებს და გუნდის შემადგენელ უამრავ უცნობ ან ნაცნობ ფაქტს.
დინამო თბილისის 100 წლის იუბილე არა მხოლოდ ერთი კლუბის, არამედ მთელი ქართული ფეხბურთის ზეიმია. კომპანია კროკობეთი, როგორც კლუბის ერთგული პარტნიორი და მხარდამჭერი, ამ ისტორიული თარიღის აღნიშვნაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს და კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს სპორტისადმი მხარდაჭერის მნიშვნელობას. "დინამო 100" კი იმ მემკვიდრეობის ამსახველი დოკუმენტური ნამუშევარია, რომელსაც დინამო თბილისი საუკუნის განმავლობაში ქმნიდა და მომავალშიც გააგრძელებს.
დინამო თბილისის სპონსორია კროკობეთი - მედია პარტნიორი Croco.ge!