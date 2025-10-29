eCommerce Day Georgia 2025-ის სპიკერები ცნობილია - ღონისძიების მხარდამჭერია საქართველოს ბანკი
31 ოქტომბერს, თბილისში, "შერატონ გრანდ მეტეხი პალასში" ელექტრონული კომერციის შესახებ წლის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ღონისძიება – eCommerce Day Georgia 2025 გაიმართება, რომლის მთავარი პარტნიორი საქართველოს ბანკია.
ღონისძიება უკვე მესამედ როგორც საერთაშორისო, ისე ადგილობრივი ბრენდების წარმომადგენლებს აერთიანებს. იგი ელექტრონული კომერციის სფეროს შესახებ ცოდნის, გამოცდილებისა და ინოვაციების გაზიარების სივრცედ იქცა.
წლევანდელი კონფერენციის სპიკერების ნაწილი უკვე ცნობილია. აუდიტორიის წინაშე წარდგებიან ისეთი გლობალური და ადგილობრივი კომპანიების წარმომადგენლები, როგორებიც არიან:
- მატიას უნდურაგა – Amazon Web Services (AWS)-ის კორპორატიული ტექნოლოგი;
- ირმა პაპალეო – Amadeus-ის ვებგვერდებისა და ციფრული ოპერაციების ხელმძღვანელი; IE Tech School-ის აკადემიური დირექტორი;
- რობერტ მულე – Avianca-ს ციფრული ბიზნესის ვიცე-პრეზიდენტი;
- არტემ კოლოსიუკი – Glovo-ს გენერალური მენეჯერი კავკასიაში;
- კატო პეტრიაშვილი – Glovo-ს ბრენდებთან პარტნიორობის ხელმძღვანელი კავკასიაში;
- ლუკა ხალაძე –Web Features; Web Hoster, დამფუძნებელი;
- ქეთევან ვაჩიბერიძე – Storera-ს აღმასრულებელი დირექტორი და თანადამფუძნებელი;
- ანა შაქარაშვილი – საქართველოს ბანკის უფროსი პროდაქტ ოუნერი;
- ვიქტორია საფრანოვა – VISA-ს ციფრული მიმართულების დირექტორი დსთ-ს რეგიონში;
- ნიკა კოხოძე – თეგეტა ჰოლდინგის ციფრული ტრანსფორმაციის ლიდი;
- პაველ კრეისა – Google Cloud-ის სამომხმარებლო ინჟინერი პრაღაში;
- ლაშა გოგუა – CityPay.io-ს აღმასრულებელი დირექტორი;
- შოთა ნანობაშვილი – MELO Delivery-ის პროდუქტ არქიტექტორი და დამფუძნებელი;
გარდა ამისა, ღონისძიების ფარგლებში ორი პანელური დისკუსია გაიმართება, რომლებშიც Coincasa-ს, Horsetours-ის, Hamo Concept-ის, Storera-ს, TASS Vision-ის, Mazeg-ის, Quissly-ის, Roas Pig-ის და ECAG-ის წარმომადგენლები მიიღებენ მონაწილეობას.
კონფერენციის მთავარი თემები შეეხება ისეთ აქტუალურ საკითხებს, როგორებიცაა:
- ხელოვნური ინტელექტის როლი ელექტრონულ კომერციაში;
- ლაივ და სოცმედია კომერციის განვითარება;
- ონლაინ სერვისების პლატფორმების ევოლუცია.
"ელექტრონული კომერცია დღეს ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო და სწრაფად განვითარებადი სფეროა, რომელიც ცვლის ბიზნესის წესებსა და მომხმარებელთა გამოცდილებას. მიხარია, რომ წელს "იქომერსის დღეზე" ისეთი საინტერესო სპიკერები გვეყოლებიან, რომელთა ხედვა და გამოცდილება ნამდვილად შთამაგონებელი იქნება ღონისძიების მონაწილეებისთვის ",- აცხადებს იქომერს ასოციაცია საქართველოს თავმჯდომარე, ლადო კანდელაკი.
"საქართველოს ბანკისთვის ბიზნესის მხარდაჭერა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია, ჩვენ გვსურს, ადგილობრივ კომპანიებს ჰქონდეთ წვდომა იმ ცოდნაზე, რომელიც გლობალურ დონეზე ციფრული ტრანსფორმაციის ტემპს განსაზღვრავს. სწორედ ამიტომ, ვუჭერთ მხარს eCommerce Day Georgia 2025-ს, რადგან ასეთი პლატფორმები ბიზნესს აძლევს შესაძლებლობას, გაეცნოს საერთაშორისო პრაქტიკებს და მიიღოს ღირებული ინფორმაცია", - აცხადებენ საქართველოს ბანკში.
ღონისძიების მთავარი პარტნიორი: საქართველოს ბანკი ბიზნესი
ინოვაციების პარტნიორი: Visa
პარტნიორები: AWS, Aversi, Delivo, Google Cloud; Glovo, BDO Digital, Tech School / IE, Web Features, Elite, Acer, Cellfie, MELO Delivery, Dasta Records Management, Tegeta Holding, CityPay.io Georgia, Tether, Johnnie Walker, Wolt, Creatio, TASS vision, Quissly, Mazeg, Roaspig, Storera, Coincasa, Horsetours, Hamo Concept.
ღონისძიების შესახებ მეტი ინფორმაციის მისაღებად და ბილეთების შესაძენად ეწვიეთ ბმულს.
იქომერს ასოციაცია საქართველო დაარსდა 2020 წელს, ელექტრონული კომერციის ეკოსისტემის გაძლიერების მიზნით და წლების განმავლობაში ახორციელებს ისეთ პროექტებს, რომლებიც ასოციაციის და მისი წევრების შესაძლებლობებისა და მდგრადობის გაზრდას ემსახურება. წლევანდელი კონფერენციაც სწორედ ამ ამოცანებს აერთიანებს, რაც ადგილობრივი ბიზნესებისთვის იდეალური შესაძლებლობაა, შექმნან სტრატეგიული პარტნიორობა ქართულ ელექტრონული კომერციის საზოგადოებასთან.