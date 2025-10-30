ერთად ვუგულშემატკივროთ ქართველ ჯუდოკებს ევროპის 23 წლამდელთა ჩემპიონატზე - საქართველოს ბანკი ოლიმპიური ნაკრების მთავარი სპონსორია

By პარტნიორის სტატია

Opinions expressed by Entrepreneur contributors are their own.

You're reading Entrepreneur Georgia, an international franchise of Entrepreneur Media.

31 ოქტომბერსა და 1 ნოემბერს მოლდოვაში ევროპის 23 წლამდელთა ჩემპიონატი გაიმართება.

საქართველოს სახელით ჩემპიონატზე იასპარეზებენ:

  • ნინო ლოლაძე -57კგ
  • ნინო წიკლაური -57კგ
  • მათე გოგობერიშვილი -60კგ
  • გიორგი ლოლაძე -73კგ
  • მათე ბერუაშვილი -73კგ
  • ლიზი ქვარცხავა -78კგ
  • კოტე კაპანაძე -81კგ
  • ნიკოლოზ დვალაძე -90კგ
  • გიორგი ჯაბნიაშვილი -90კგ
  • გიორგი ხმალაძე +100კგ
  • შალვა გურეშიძე +100კგ
  • საბა ქარდავა +100კგ

ერთად ვუგულშემატკივროთ ქართველ ჯუდოკებს ევროპის 23 წლამდელთა ჩემპიონატზე. საქართველოს ბანკი საქართველოს ოლიმპიური ნაკრების გენერალური სპონსორია.

ყველაზე პოპულარული

იხილეთ ყველა
By პარტნიორის სტატია
By ანო ტვილდიანი
By პარტნიორის სტატია
By ანო ტვილდიანი
By პარტნიორის სტატია
By ნინო იმერლიშვილი