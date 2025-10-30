ერთად ვუგულშემატკივროთ ქართველ ჯუდოკებს ევროპის 23 წლამდელთა ჩემპიონატზე - საქართველოს ბანკი ოლიმპიური ნაკრების მთავარი სპონსორია
31 ოქტომბერსა და 1 ნოემბერს მოლდოვაში ევროპის 23 წლამდელთა ჩემპიონატი გაიმართება.
საქართველოს სახელით ჩემპიონატზე იასპარეზებენ:
- ნინო ლოლაძე -57კგ
- ნინო წიკლაური -57კგ
- მათე გოგობერიშვილი -60კგ
- გიორგი ლოლაძე -73კგ
- მათე ბერუაშვილი -73კგ
- ლიზი ქვარცხავა -78კგ
- კოტე კაპანაძე -81კგ
- ნიკოლოზ დვალაძე -90კგ
- გიორგი ჯაბნიაშვილი -90კგ
- გიორგი ხმალაძე +100კგ
- შალვა გურეშიძე +100კგ
- საბა ქარდავა +100კგ
ერთად ვუგულშემატკივროთ ქართველ ჯუდოკებს ევროპის 23 წლამდელთა ჩემპიონატზე. საქართველოს ბანკი საქართველოს ოლიმპიური ნაკრების გენერალური სპონსორია.