ერთად ვუგულშემატკივროთ ქართველ კალათბურთელებს მსოფლიო ჩემპიონატისკენ მიმავალ გზაზე - ნაკრების მთავარი სპონსორია საქართველოს ბანკი
Opinions expressed by Entrepreneur contributors are their own.
You're reading Entrepreneur Georgia, an international franchise of Entrepreneur Media.
2027 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევ ეტაპზე, საქართველოს ეროვნული საკალათბურთო ნაკრები შეხვედრას 27 ნოემბერს თბილისში, უკრაინასთან გამართავს. 30 ნოემბერს კი ესპანეთში, ესპანეთის ნაკრებთან შესახვედრად გაემგზავრება.
ჯიკიჩის მიერ გაწვრთნილი გუნდი A ჯგუფშია წარმოდგენილი, ჯგუფიდან გასასვლელად კი დანიის ნაკრების წინააღმდეგაც იბრძოლებს.
ინფორმაციისთვის, 2027 წლის მსოფლიო ჩემპიონატს კატარი უმასპინძლებს.
ჩემპიონატში მონაწილეობას 32 გუნდი მიიღებს. საკვალიფიკაციო ეტაპი ორ რაუნდად გაიმართება და ორივე მათგანი ჯგუფური სისტემით ჩატარდება.
საქართველოს ეროვნული ნაკრების ნოემბრის შეხვედრების განრიგი ასე გამოიყურება:
● 27 ნოემბერი, 20:50 | საქართველო v უკრაინა;
● 30 ნოემბერი, 22:45 | ესპანეთი v საქართველო;
ერთად ვუგულშემატკივროთ ქართველ კალათბურთელებს მსოფლიო ჩემპიონატისკენ მიმავალ გზაზე - ნაკრების მთავარი სპონსორია საქართველოს ბანკი.