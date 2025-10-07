ფიგურებში მშენებლობას სამ თვეში ასრულებენ, დანარჩენი შენზეა!
სამშენებლო-დეველოპერული კომპანია "ფიგურების" პირველი საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობა, პოლიტკოვსკაიას ქუჩაზე, დასასრულს უახლოვდება. მშენებლობის პროცესი ორი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა და 2025 წლის მიწურულს ბოლო ეტაპებიც შესრულდება. ხარისხის მუდმივი კონტროლი და აკრედიტირებულ ლაბორატორიებში შემოწმებული სამშენებლო მასალები კომპანიის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფოკუსია. პროექტში დაგხვდება:
❑ ლიდერი ბრენდის YTONG-ის ენერგოეფექტური, მტკიცე აირბლოკით ნაშენები კედლები
❑ OTIS-ის ინოვაციური მოდელის 4 ერთეულ ლიფტი
❑ შენობის ფასადზე გამოყენებულია ავსტრიული კომპანიის Funder Max-ის მიერ წარმოდგენილი მაღალი ხარისხის HP პანელი.
❑ სახურავის მოსაწყობად გამოიყენება ფრანგული კომპანია Onduline-ს მიერ წარმოდგენილი მაღალი ხარისხის საიზოლაციო მასალა, რომელიც უზრუნველყოფს აბსოლუტურ მდგრადობას ტენიანი გარემოს მიმართ.
ბრენდის მთავარი დაპირება პრაქტიკული და ფუნქციური შეთავაზებებია, ამისთვის ისინი მაცხოვრებლებს რამდენიმე საზიარო სივრცესა და სხვა გონივრულ გადაწყვეტას სთავაზობენ:
❑ უფასო სამუშაო სივრცე
❑ უფასო გასართობი სივრცე პირადი ღონისძიებების ჩასატარებლად, იქნება ეს დაბადების დღის წვეულება, იოგასა თუ ცეკვის კლასი, კინოჩვენება და ა.შ.
❑ გამწვანებული ეზო
❑ სპორტული მოედანი
❑ კონსიერჟის მომსახურება
❑ ქალაქის პანორამული ხედები
❑ ორი მხრიდან სამანქანო მისასვლელი
"ბინის შეძენის მსურველებისთვის, ფიგურებში ახლა ხელსაყრელი პერიოდია, რადგან მშენებლობა სამ თვეში სრულდება, კვადრატულის ფასი კი სპეციალური შეთავაზებით $1390-დან იწყება, ბინა თეთრი კარკასის კონდიციაში ბარდება, შესაბამისად რემონტის დაწყება, საცხოვრებლად გადასვლა ან გაქირავება უკვე საკმაოდ მცირე ვადებშია შესაძლებელი, ეს უკვე დამოკიდებულია ინდივიდუალური მომხმარებლის სურვილზე. ჩვენ კი მომდევნო პროექტებს მალე დავაანონსებთ" - აცხადებენ კომპანიაში.
ამ თემაზე "ფიგურებმა" საკომუნიკაციო კამპანიაც წამოიწყო
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ცხელი ხაზი: 032 500 0101
www.figurebi.ge