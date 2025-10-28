გაანულეთ გადადებული საყიდლების სია: ისარგებლეთ საქართველოს ბანკის ნაწილ-ნაწილით პირველად და დაიბრუნეთ 30% სითი მოლში
ფასდაკლებები საუკეთესო დროა მომავლისთვის გადადებული სურვილების ასასრულებლად, შოპინგი კი გაცილებით სასიამოვნოა, როცა ყველა სასურველი მაღაზია ერთ სივრცეშია.
სითი მოლის მე-14 დაბადების დღესთან დაკავშირებით დიდი ფასდაკლებების კვირეული დაიწყო, სხვადასხვა მაღაზიაში ბევრი საჩუქარი, აქცია და შეთავაზება გელოდებათ. თუ ამასთან ერთად, საქართველოს ბანკის მომხმარებელი ხართ და აქამდე არ გისარგებლიათ ნაწილ-ნაწილ გადახდის მეთოდით, ახლა თქვენი დროა.
მხოლოდ 29 ოქტომბერს, თუ პირველად ისარგებლებთ საქართველოს ბანკის ნაწილ-ნაწილ გადახდით, სითი მოლში შოპინგისას 30%-იან ქეშბექს მიიღებთ (მაქსიმუმ 100 ₾).
აღნიშნული შეთავაზებით სარგებლობა შეგიძლიათ როგორც, სითი მოლი საბურთალოს, ასევე, სითი მოლი გლდანის ყველა პარტნიორ მაღაზიაში, სადაც ხელმისაწვდომია ნაწილ-ნაწილით გადახდა.
პარტნიორ ობიექტების ჩამონათვალს შეგიძლიათ აქ გაეცნოთ.
რატომ უნდა გადაიხადოთ ნაწილ-ნაწილ?
ნაწილ-ნაწილ გადახდა შოპინგის ყველაზე კომფორტული გზაა, რომელიც საშუალებას გაძლევთ, საყვარელი ნივთი იყიდოთ, ღირებულება კი 4 თვეზე გაანაწილოთ. რაც მთავარია, ამ 4 თვის განმავლობაში არანაირი პროცენტი ან საკომისიო არ გერიცხებათ, ეფექტური 0%-ია.
ნახეთ, როგორ გადაიხადოთ ნაწილ-ნაწილ
რომელ გადადებულ სურვილებში ღირს პირველად ნაწილ-ნაწილის გამოყენება? თქვენთვის 5 ბიუჯეტური, მაგრამ განსაკუთრებული ნივთი შევარჩიეთ, რომლებსაც მაქსიმალური ქეშბექით იყიდით.
ლეპტოპის ჩასადები ის შენაძენია, რომელსაც სულ სხვა, უფრო "მნიშვნელოვანი" რაღაცის გამო დებთ გვერდზე. ახლა კი შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს შესაძლებლობა და იზრუნოთ ტექნიკის უსაფრთხოებაზე შეღავათიან ფასად, თანაც კოსმოს ელეგანტური ტყავის ჩანთა ნებისმიერ სტილს მოუხდება.
2. პატარა, სიმბოლური საჩუქარი – რედბერი
პატარა საჩუქარი ყველას ახარებს. რედბერის ბეჭედი, თვითმფრინავის ორნამენტით ნამდვილად სასიამოვნო, სიმბოლური საჩუქარი იქნება იმ განსაკუთრებული ადამიანისთვის, ვისაც მოგზაურობა და თავგადასავლები უყვარს.
3. შაბათ-კვირის იდილია – ვაფლის აპარატი – მეგატექნიკა
ვაფლის აპარატი ნამდვილად ერთ-ერთია იმ სურვილებიდან, რომლებიც თითქოს არასდროს არის პრიორიტეტული. არადა, წინ გრძელი და ცივი სეზონია. წარმოიდგინეთ, ვაფლები, ცხელი სასმელი და კარგი ფილმი – ეს კომბინაცია სუსხიან ამინდებს სასიამოვნოდ გაგატარებინებთ. ბელგიური საღამოების მოწყობას ახლა ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად შეძლებთ.
4. ჯადოსნური ნივთი ოთახისთვის – კურა კურა
ალბათ, არაერთხელ შეგხვედრიათ ვიდეო, სადაც სანათი ოთახს კოსმოსურ სივრცედ აქცევს. თუ გსურთ, პირად სივრცეს ცოტა მაგია შემატოთ და ეს გადადებული სურვილიც სიიდან ამოშალოთ, კურა კურას სანათი-პროექტორი მინიმალისტურ ოთახშიც განსაკუთრებულ ატმოსფეროს შექმნის.
5. პრაქტიკული ფოვერ ბანკი, რომელსაც სულ ბოლოსთვის იტოვებთ – შაომი
ფოვერ ბანკი ის ნივთია, რომლის საჭიროებაც მხოლოდ მაშინ გვახსენდება, როცა ტელეფონი მოულოდნელ ადგილას გვიჯდება. შაომის ფოვერ ბანკი განკუთვნილია სმარტფონებისთვის, პლანშეტებისთვის, ჭკვიანი საათებისთვის, ყურსასმენებისა და პორტატული დინამიკებისთვის.
ასე რომ, სითი მოლში არაერთი საინტერესო შეთავაზება გელოდებათ. იმისთვის, რომ მაქსიმალური ბევრი დაზოგოთ და თვის ბიუჯეტშიც ჩაეტიოთ, ეწვიეთ სითი მოლს 29 ოქტომბერს, გადაიხადეთ ნაწილ-ნაწილ და არ გადადოთ სურვილები მომავლისთვის.