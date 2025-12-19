გაატარეთ ახალი წელი ვაზისუბნის მამულში და შეიქმენით საუკეთესო საახალწლო გამოცდილება SOLO და Visa-სთან ერთად
SOLO მომხმარებლებისთვის გამორჩეული გამოცდილების შექმნას განაგრძობს. სწორედ ამ მიზნით, SOLO და Visa ვაზისუბნის მამულში გამართული ახალი წლის ღონისძიების წარმდგენია.
ახალი წლის შეთავაზების ფარგლებში, SOLO Visa ბარათით დაჯავშნილ ოთახებზე მოქმედებს 30%-იანი ფასდაკლება.
31 დეკემბრის საახალწლო შეთავაზება მოიცავს:
- ბუტიკ-სასტუმროში განთავსებას
- სპეციალურ საახალწლო მენიუს
- ცოცხალ მუსიკას - საქსოფონი, კლავიში, ვოკალი
- შუაღამის ფეიერვერკების შოუს
- დამატებით 1 იანვრის ღამეს საჩუქრად
ამასთან, იმოქმედებს 2 იანვრის შეთავაზებაც, რომლის ფარგლებშიც, 2 იანვარს ოთახის SOLO Visa ბარათით დაჯავშნის შემთხვევაში, SOLO მომხმარებლები მიიღებენ 20%-იან ფასდაკლებას.
2 იანვრის შეთავაზება მოიცავს:
- ვაზისუბნის მამულში განთავსებას
- პერსონალურ საჩუქარს − Estate Collection-ის ცქრიალა ღვინოს
- ნოდარიკო ხუციშვილის და ჯგუფის ცოცხალ კონცერტს და DJ სეტს
- დამატებით 3 იანვრის ღამეს საჩუქრად
საახალწლო შეთავაზების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ ვებგვერდს.