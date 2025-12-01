გადაიხადე ერთგული ბარათით იქ, სადაც ისედაც ყოველდღიურად იხდი, და მიიღე უფრო მეტი ქეშბექი
თუ შენს ყოველდღიურ ხარჯებს - დილის ყავას, შუადღის ლანჩს, ყოველკვირეულ საწვავს თუ სურსათს - ბარათით ფარავ, ალბათ არ იცი, რომ შეგიძლია, 4 000-ზე მეტ პარტნიორ ობიექტში, სადებეტოს ნაცვლად, ერთგული საკრედიტო ბარათით გადაიხადო და თითოეული ტრანზაქცია უფრო მეტ ქეშბექად აქციო. თანაც ეს ყველაფერი ძალიან მარტივად: ლიმიტის დამტკიცება და ბარათის აღება 1-2 წუთში, ფილიალში მისვლის გარეშე, მობაილბანკიდან არის შესაძლებელი. ბარათის ციფრულ საფულეში გადატანას და ლიმიტით სარგებლობას კი მომენტალურად შეძლებ.
მაინც რა არის საკრედიტო ბარათი?
საკრედიტო ბარათი მარტივი ფინანსური ინსტრუმენტია, რომელიც საშუალებას გაძლევს, სასურველი ნივთი ახლავე შეიძინო, მისი ღირებულება კი მოგვიანებით დაფარო. პასუხისმგებლიანი გამოყენების შემთხვევაში, საკრედიტო ბარათი მოკლევადიან, უპროცენტო სესხად შეგიძლია განიხილო. ის არა მხოლოდ ხარჯებისა და გადასახადების მართვაში, არამედ თვიური ბიუჯეტის სტრესის გარეშე განკარგვაში გეხმარება: შეგიძლია, ხელფასი ჩარიცხვისთანავე არ დახარჯო და ის მოგვიანებით, საკრედიტო ბალანსის შესავსებად გამოიყენო.
რატომ უნდა გქონდეს მაინცდამაინც ერთგული საკრედიტო ბარათი?
ერთგული ბარათი შენი ფინანსური თავისუფლების საწინდარია - საკრედიტო ლიმიტით სარგებლობა ყველგან შეგიძლია: გაატარე მაღაზიაში, გაანაღდე ან გადარიცხე თანხა და ეს ყველაფერი მრავალჯერადად. მექანიზმი მარტივია: აითვისე, დაფარე და თანხა კვლავ შენს განკარგულებაშია.
ერთგული ბარათით ხარჯვისას ფული უკან გიბრუნდება: ის 4 000-ზე მეტ ობიექტში ყველაზე მაღალ, 12%-მდე ქეშბექს გთავაზობს. მნიშვნელობა არ აქვს, ყველაზე მეტი ფული სურსათზე გეხარჯება, ტანსაცმელზე, გართობაზე თუ საწვავზე, პარტნიორი ობიექტები შენს ყველა საჭიროებას დაფარავენ. გარდა ამისა, შერჩეულ ობიექტებში 50%-მდე ქეშბექ აქციებსაც რეგულარულად მიიღებ.
რაც მთავარია, ბარათის აღებიდან 1 თვის განმავლობაში გამოყენებული თანხის სრულად დასაფარად დამატებით 25 დღე გეძლევა, სანაცვლოდ კი წლიური პროცენტი არ დაგერიცხება.
ხრიკი, რომელიც ერთგული ბარათის დახმარებით ხელფასის უკეთ განკარგვაში დაგეხმარება
საკრედიტო ბარათისგან მაქსიმალური სარგებლის მისაღებად შეგიძლია, შენი თვიური ხარჯები წინასწარ დაიანგარიშო და აღნიშნული თანხა სახელფასო ანგარიშზე შეინახო, ყოველდღიური საჭიროებებისთვის კი ერთგული ბარათით გადაიხადო. თვის დასასრულს საკრედიტო ბალანსის დასაფარად გადადებულ ხელფასს გამოიყენებ და ისარგებლებ როგორც საშეღავათო პირობებით, ასევე თვის განმავლობაში დაგროვებული უფრო მეტი ქეშბექით, რომელსაც სურვილისამებრ განკარგავ. იმ შემთხვევაშიც, თუ თვის დასაწყისში გადასადები ზედმეტი თანხა არ გაქვს, შეგიძლია, ყოველდღიური შენაძენებისთვის საკრედიტო ბარათი გამოიყენო, ბალანსი კი ხელფასის აღებისას დაფარო.
ამიტომ, აიღე ერთგული ბარათი ზუსტად 2-3 წუთში და აქციე თითოეული გადახდა უფრო მეტ სარგებლად, 4 000-ზე მეტ ობიექტში.