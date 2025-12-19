გახსენი 20-21 დეკემბრის შეთავაზებები თიბისის საახალწლო კალენდარზე
Opinions expressed by Entrepreneur contributors are their own.
You're reading Entrepreneur Georgia, an international franchise of Entrepreneur Media.
თიბისის საახალწლო კალენდარზე 20-21 დეკემბრის შეთავაზებები უკვე გამოჩნდა. ამ შაბათ-კვირას, პარტნიორი ობიექტების ფიზიკურ მაღაზიებში, ახალი თიბისი ბარათით, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებითა და ერთგული საკრედიტო ბარათით თიბისის პოს-ტერმინალზე გადახდისას, 40%-მდე ქეშბექს მომენტალურად დაიბრუნებთ.
პარტნიორი ობიექტების ჩამონათვალი კვლავ მრავალფეროვანია და თქვენს საჭიროებებს ერგება.
მხოლოდ 20 დეკემბერს:
- Marks & Spencer, ALDO, Parfois, Zippy, US Polo - იმოქმედებს 40%-იანი ქეშბექი. ახალი თიბისი ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას, ჯამში მაქსიმუმ 150 ლარს დაიბრუნებთ. თიბისი კონცეპტ მომხმარებლები კი, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით ჯამში მაქსიმუმ 200 ლარს.
- მიდეა- იმოქმედებს 30%-იანი ქეშბექი. ახალი თიბისი ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას, მაქსიმუმ 300 ლარს დაიბრუნებთ. თიბისი კონცეპტ მომხმარებლები კი, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 500 ლარს.
მხოლოდ 21 დეკემბერს
- ფრესკოში მინიმუმ 100 ლარის გადახდისას, ახალი თიბისი ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით, 20%-იან ქეშბექს, ჯამში მაქსიმუმ 20 ლარს დაიბრუნებთ. თიბისი კონცეპტ მომხმარებლები კი, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით 40 ლარს.
20 და 21 დეკემბერს:
- პეპელა, იქსეს თოისი, ბიბლუსი, კარტერსი- იმოქმედებს 30%-იანი ქეშბექი. ახალი თიბისი ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას, ჯამში მაქსიმუმ 200 ლარი დაგიბრუნდებათ. თიბისი კონცეპტ მომხმარებლები კი, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით ოთხივე ობიექტში ერთად, ჯამში მაქსიმუმ 250 ლარს დაიბრუნებთ.
- ICR Home: Laboratory My Home, Kare, Naterial, Myoffice, Sleep & Bed, Icrhome.ge- იმოქმედებს 25% -იანი ქეშბექი. ახალი თიბისი ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას, ჯამში მაქსიმუმ 300 ლარი დაგიბრუნდებათ. თიბისი კონცეპტ მომხმარებლები კი, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით ჯამში მაქსიმუმ 500 ლარს დაიბრუნებთ.
შეთავაზება ასევე დაგხვდებათ: COMODE-ში, პიკოლაში, კაბაში, ოპტიკონში, ბერგჰოფში და ტრენდი რუმში.
20-21 დეკემბრის საახალწლო შეთავაზებების დამატებითი პირობების სანახავად გადადით ბმულზე.
ნუ გადადებ საახალწლო საყიდლებს ბოლო წუთისთვის. აიღე ახალი თიბისი ბარათი მობაილბანკიდან სულ რაღაც 30 წამში და შეიქმენი საახალწლო განწყობა თიბისისთან ერთად.